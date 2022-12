Tinder 2022, Odissea nel cyberspazio

Un anno di Tinder. In cui abbiamo scoperto che le giovani generazioni, che hanno un concetto molto diverso rispetto ai Millennials relativamente ai meccanismi di funzionamento della piattaforma, organizzano appuntamenti prevalentemente alcol-free, si incontrano più per avere un rapporto fluido di amicizia che una relazione amorosa vera e propria, preferiscono vedersi a eventi e concerti, anche in presenza di altre persone. Tinder del 2022 è un mondo completamente a sé.

Tinder 2022, l’approfondimento di Giornalettismo

Non soltanto nella user experience ormai, ma anche nella gestione aziendale. In un momento in cui grandi aziende di Big Tech – si vedano Meta, Amazon, ma anche Twitter – stanno tagliando pesantemente sul personale, Tinder cerca di attrarre i cervelli in fuga anche da altre aziende, con annunci di posizioni aperte su LinkedIn sempre attivi, con dati confortanti rispetto al Q3 da condividere con gli investitori.

Una piattaforma solida, che attrae anche i creators e i personaggi pubblici. Pur essendo un social network senza influencer.

Leggi il nostro monografico su Tinder:

Un anno di Tinder ci ha fatto scoprire che gli appuntamenti diventano alcol-free

Tinder osa dove gli altri arrancano: «Continuiamo ad assumere e ci rivolgiamo anche ai cervelli in fuga delle altre aziende digital»

Si dice il truffato e non il truffatore: le insidie dell’app di dating e il social engineering

Gordon ci spiega il rapporto tra un creator (e un personaggio famoso) e Tinder

Tinder, due generazioni a confronto: l’identikit dell’utente Millennial e GenZ

In che misura conoscersi online influisce sulla sessualità nella vita reale?

Glossario del dating: cos’è il situationship?

Glossario del dating: cosa significa l’emoji della P

La cronistoria delle app di dating