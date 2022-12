Glossario del dating: cos’è una situationship?

La metà degli utenti di Tinder ha tra i 18 e i 25 anni, appartiene quindi alla cosiddetta Generazione Z. Cosa cerca la Gen Z su Tinder? Né una relazione stabile né una relazione «usa e getta» ma qualcosa che stia a metà tra le due: è la cosiddetta situationship, che è meno di una relazione sentimentale convenzionale ma più di una semplice amicizia. Secondo quanto emerso dal report annuale Year in Swipe di Tinder, la situationship è tra le principali novità dell’anno appena trascorso ed è una tendenza in forte crescita soprattutto tra le persone della Gen Z.

Secondo quanto emerso dal report, la situationship è un modo per i giovani di vivere una relazione romantica ma senza adottare delle definizioni troppo rigide che descrivano il rapporto e mantenendosi liberi da regole o vincoli considerati stringenti. Su Tinder c’è stato un aumento del 49% nelle menzioni nelle biografie degli utenti di questo termine, un segno del fatto che molti utilizzano Tinder al fine di stabilire una relazione di questo genere. Dai dati raccolti tramite un sondaggio interno all’applicazione tra gli utenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni in Inghilterra, Stati Uniti e Australia a ottobre 2022 è emerso che un utente su dieci afferma di essere alla ricerca di una situationship per vivere le relazioni in maniera più serena e tranquilla.

Il fatto che esista un termine –situationship, appunto- per definire una relazione il cui scopo è sottrarsi dalle definizioni convenzionali appare un po’ come un paradosso. Il panorama delle relazioni soprattutto tra le persone più giovani, già reso complesso dall’esperienza della pandemia e del sempre più utilizzato online dating, sembra in realtà complicarsi sempre di più quando nel dibattito compaiono e cominciano a essere utilizzati termini – quasi sempre inglesi – che si aggiungono al glossario del dating.

Il Vocabolario del dating di Tinder, aggiornato a settembre 2022: cosa vuol dire situationship e cosa significa slow dating?

Il termine situationship compare anche nel Vocabolario del dating di Tinder pubblicato a settembre 2022 che lo descrive come un rapporto «a metà tra una relazione ufficiale e un’amicizia, essenzialmente una relazione romantica libera da definizioni». Un altro termine presente nel Vocabolario è slow dating, un termine che indica il particolare fenomeno per cui prima di darsi appuntamento e incontrarsi, le persone si prendono del tempo per conoscersi meglio parlandosi più a lungo via chat, condividendo i propri interessi o anche attraverso le videochiamate. Secondo Tinder questa tendenza sarebbe in opposizione al fast forwarding, cioè la volontà di molte coppie di far progredire la relazione molto velocemente.