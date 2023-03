LEAD [beta]

La nuova rubrica di Giornalettismo che mette in connessione le realtà del digitale: un modo per costruire link, un modo per scambiarsi esperienze

La sempre maggiore diffusione della digitalizzazione in ogni settore ha richiesto, da qualche tempo a questa parte, la nascita di nuove professionalità o la sempre maggiore specializzazione di figure già note al mondo del lavoro. Aziende, enti, organizzazioni – oggi – non possono fare a meno di avere all’interno dei propri team dipendenti o collaboratori che hanno fatto del digitale la loro missione. Per questo motivo, Giornalettismo – l’unica testata italiana interamente dedicata al mondo dell’educazione digitale – offre un nuovo servizio. LEAD è la rubrica dedicata a chi offre e cerca lavoro in ambito web.

LEAD vuole diventare un aggregatore di opportunità per chi opera nel settore digitale, di chi fa ricerca e sviluppo, di chi ha a che fare quotidianamente con i new media, di chi ha fatto dei social network la propria professione, di chi sta inventando nuove specializzazioni in un ambito che richiede un continuo aggiornamento e una continua evoluzione.

D’altro canto, anche le aziende, gli enti e le organizzazioni che abbiano necessità di ampliare la base dei propri dipendenti e collaboratori potranno avere a disposizione uno spazio per raccontare, attraverso le pagine di un sito di informazione specializzata, le caratteristiche delle nuove figure che ricercano.

Le pagine di LEAD saranno un punto d’incontro tra realtà, esperienze, skills e finanziatori. Una rete aperta, uno strumento efficace. Sempre con lo sguardo rivolto al domani del mondo del lavoro.

LEAD nasce oggi: un percorso che vedrà coinvolti partner, eventi, formazione e networking insieme a Giornalettismo.

Iniziamo così

07.03.2023 – System Architect, la sfida dell’innovazione nell’infrastruttura

07.03.2023 – App Developer, una nuova opportunità

07.03.2023 – Smart Tv Developer, lo spazio per la sperimentazione