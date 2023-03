App Developer, una nuova opportunità | LEAD

La notizia è che il mondo dei media ha bisogno di nuove forme d’espressione. Lo hanno capito anche i giornalisti e gli operatori della comunicazione: è impensabile, oggi, trasmettere messaggi in maniera tradizionale, sfruttando esclusivamente le vetrine dei social network o delle piattaforme mainstream. La chiave di volta sta nel tornare a riappropriarsi del contenuto. Per questo motivo, oggi, dal settore dei nuovi media arrivano con sempre maggiore insistenza richieste di sviluppo di applicazioni proprietarie. Mitigo, azienda che opera nel settore della ricerca e dello sviluppo, sta andando incontro alle esigenze che arrivano dal settore dei nuovi media e, per questo motivo, ricerca app developer iOS e Android che saranno inseriti su progetti di sviluppo di app mobile in ambito giornalistico.

SCOPRI COS’È LEAD, LA NUOVA RUBRICA DI GIORNALETTISMO

L’azienda si rivolge a quelle professionalità o a quelle realtà che siano in grado di sviluppare l’applicazione e il design tecnico, che sappiano valutare l’impatto dei nuovi requisiti e che sappiano offrire supporto laddove necessario.

In ecosistema iOS, il nostro lead dovrà avere esperienza nell’utilizzo di iOS nativo con linguaggio Objective-C o Swift, con il processo di rilascio su App Store. In ecosistema Android, invece, è richiesta la conoscenza del linguaggio Kotlin e del SDK Android, l’esperienza con API REST e web service. Per entrambi i casi, il nostro lead dovrà conoscere i pattern di integrazione media (video/audio) e dovrà essere in grado di affrontare sfide sempre nuove e originali nelle soluzioni proposte. Mitigo offre anche la possibilità di mettere a disposizione il proprio know-how per la produzione di contenuti su Giornalettismo.

Ti proponiamo di sottoporre la tua candidatura – o quella del tuo team – all’indirizzo mail lead@giornalettismo.com e di inserire nell’oggetto il titolo di questo annuncio di lavoro.

NB: La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. Inviare curriculum vitae dettagliato e consenso al trattamento dei dati personali. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)