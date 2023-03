System Architect, la sfida dell’innovazione nell’infrastruttura | LEAD

Lo sviluppo del settore IT deve prendere in considerazione le sfide che si incontrano lungo la strada dell’evoluzione. Le infrastrutture informatiche hanno bisogno di una solida costruzione. Fare networking, oggi, deve prevedere una maggiore agilità nella risposta a situazioni di crisi, un innalzamento delle barriere di protezione a livello di cybersecurity e una familiarità sempre più frequente con i principali cloud vendor. Mitigo, azienda di ricerca e sviluppo che realizza prodotti innovativi e vuole cercare di far comprendere l’importanza delle professionalità di cui si avvale per il loro ruolo nella contemporaneità, ricerca un System Architect. Si tratta di una figura nuova, che possa svolgere attività di analisi e design di sistemi distribuiti cloud, che possa valutarne gli impatti e che possa correggere, strada facendo, eventuali problemi di performance, attraverso risposte proattive.

Mitigo cerca un lead che possa essere esperto di tecnologie di virtualizzazione, che possa offrire garanzie in ambito networking, che abbia buone conoscenze delle tecnologie di containerizzazione e di orchestrazione, di CDN, di strategie di Disaster Recovery e Business Continuity, dei sistemi Linux. Può essere utile che, nel bagaglio di esperienza del lead, ci possa essere una esperienza nel design infrastrutturale a livello enterprise o in IT service provider. Mitigo offre anche la possibilità di mettere a disposizione il proprio know-how per la produzione di contenuti su Giornalettismo.

Ti proponiamo di sottoporre la tua candidatura – o quella del tuo team – all’indirizzo mail lead@giornalettismo.com e di inserire nell’oggetto il titolo di questo annuncio di lavoro.

NB: La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. Inviare curriculum vitae dettagliato e consenso al trattamento dei dati personali. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)