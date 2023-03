Smart TV Developer, lo spazio per la sperimentazione | LEAD

Tra OTT e nuove piattaforme di streaming, il modo di fruire di un contenuto è cambiato in maniera radicale negli ultimi anni. Anche eventi che, in passato, avevano una distribuzione tradizionalmente broadcasting hanno sperimentato nuovi canali per raggiungere un pubblico potenzialmente sempre più vasto. In questo ecosistema, una diffusione di un video o di un prodotto multimediale in generale, che prenda in considerazione una filiera che va dalla CDN e arriva fino alla Smart TV di casa, ha bisogno di nuove figure professionali. Mitigo, un’azienda di ricerca e sviluppo dove le opportunità di innovazione sono all’ordine del giorno, ricerca uno Smart TV Developer per costruire interfacce e applicazioni basate sul Web e contribuirai alle nostre piattaforme, API e librerie.

L’azienda si rivolge a quelle figure o a quelle realtà professionali che vogliono contribuire a lavorare all’evoluzione del concetto di streaming, avendo la possibilità di sperimentare e tracciare nuove linee di indirizzo per il settore. Si tratta di un ruolo che, partendo da solide basi, ha la possibilità di evolversi e di trovare una propria specificità, ancora non definita altrove, nel mondo del lavoro.

Mitigo cerca un lead che abbia conoscenza di Tizen, WebOs o HtML, CSS e JavaScript, che possano creare interfacce reattive e indipendenti dal dispositivo tramite miglioramenti progressivi, che possano avere entusiasmo in tutte le pratiche orientate alla qualità e nello sviluppo di software Agile. Utile, ma non prioritaria, è l’esperienza pregressa in altre realtà lavorative che si sono misurate con applicativi per Smart TV e con lo streaming. Mitigo offre anche la possibilità di mettere a disposizione il proprio know-how per la produzione di contenuti su Giornalettismo.

Ti proponiamo di sottoporre la tua candidatura – o quella del tuo team – all’indirizzo mail lead@giornalettismo.com e di inserire nell’oggetto il titolo di questo annuncio di lavoro.

NB: La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. Inviare curriculum vitae dettagliato e consenso al trattamento dei dati personali. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)