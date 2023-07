Non parliamo in codice, vuoi diventare sviluppatore e giornalista?

Vuoi diventare uno sviluppatore e giornalista?

NON PARLIAMO IN CODICE: Giornalettismo è il giornale dell’ innovazione tecnologica, evolviamo insieme alle più grandi sfide digitali e correggiamo, monitoriamo e sviluppiamo un’informazione settoriale a vantaggio delle persone e degli addetti ai lavori.

Viviamo ogni giorno nella rappresentazione di una realtà sempre più complessa da comprendere e sempre più difficile da assecondare nella nostra vita quotidiana. Un forte senso di inadeguatezza, condita con la difficoltà di raggiungere obiettivi personali. Noi crediamo che la felicità della persona nasca solo dalla soddisfazione .

Siamo alla ricerca di figure che abbiano un discreto know how di sviluppo, sistemistica e dimestichezza digitale per abbracciare un percorso di formazione (remunerata!), insieme .

Cosa diventerai?

Uno sviluppatore e un giornalista, in un segmento di mercato inesplorato.

Ti aspettiamo: casting@giornalettismo.com