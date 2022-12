In che misura conoscersi online influisce sulla sessualità nella vita reale?

C’è un legame tra dating online e sessualità offline? Nella giornata del nostro approfondimento verticale su Tinder e dating online abbiamo scelto di chiamare in causa Daniel Giunti, creator della celebre pagina Instagram Sessuologia e fondatore del primo servizio di consulenze sessuologiche online. Dialogando quotidianamente con moltissimi utenti – sono 603 mila le persone che si confrontano sulla sessualità passando per questo canale – Giunti non ha dubbi: «Il fatto che gli ambienti digitali aiutino le persone a parlare più liberamente di tematiche come queste è innegabile. Il sesso rimane per molti versi un tabù e un argomento che a molti mette soggezione discutere con gli altri. Una persona può essere anche aperta da questo punto di vista e non avere personalmente problemi con il tema, ma quando si tratta di parlarne con qualcun altro è facile che si senta comunque inibita. Tanto più se si tratta di fare domande, chiedere consigli, esprimere dubbi, ed esporsi rispetto a proprie difficoltà in materia».

I vantaggi dell’online? «Innanzitutto garantisce un certo grado di anonimato. I nostri follower, ad esempio, possono farci domande in privato o rispondere alle nostre storie dicendo liberamente quello che vogliono, ma allo stesso tempo possono stare sicuri di avere assoluta privacy e che nessuno verrà a sapere chi sono. Inoltre, parlare/discutere in un ambiente virtuale con un’altra persona è molto diverso rispetto a farlo faccia a faccia, perché non si ha la soggezione di avere lì un altro essere umano, mostrare le proprie espressioni, la comunicazione non verbale, l’eventuale arrossire per l’imbarazzo, cosa che può inibire – prosegue il fondatore di Miosessuologo.it -. Per esempio, anche andando da un medico o a un consultorio si ha assoluta privacy, ma poi aprirsi effettivamente con una persona in carne ed ossa può non sempre essere così facile. Se ci aggiungiamo il fatto che online l’interazione avviene in larga parte per messaggio e che lo si può fare letteralmente da casa o dove si vuole (senza dover andare fisicamente da nessuno), il gioco è fatto».

Il dating online influisce sulla sessualità offline?

«Diciamo che non c’è una risposta definitiva a questa domanda. Le app di dating sono uno strumento sempre più popolare per conoscere nuove persone, sia per il sesso occasionale che per creare relazioni durature. Basta crearsi un account e iniziare a cercare potenziali partner in base alle proprie preferenze – ragiona parlando con Giornalettismo l’owner di Sessuologia su Instagram -. Per molti questa può essere un’esperienza molto positiva, perché consente di trovare persone più simili a noi (si pensi ad esempio a persone che hanno gusti atipici come il BDSM o le relazioni poliamorose: è sufficiente andare sui giusti siti o sulle giuste app per trovare intere community di persone con le stesse preferenze) e il fatto di interagirci online facilita l’apertura e la disinibizione (cosa che può aiutare le persone più timide o che si sentono meno a proprio agio)».

«Non mancano i contro, però. Tutto è molto rapido (utile per la vita impegnatissima di molti di noi) ma si basa sull’immagine e la prima impressione, ossia su molte poche informazioni (non sempre reali). Per cui è molto più facile rimanere delusi quando poi ci si incontra con la persona nella vita reale. Inoltre il fatto di avere così tanta scelta può essere un problema. Da una parte potrebbe effettivamente rendere più facile trovare una relazione; dall’altra, sapere che un “partner migliore” potrebbe essere sempre ad un passo potrebbe rendere difficile per molti capire quando impegnarsi in una certa relazione anziché cercarne altre».

I vantaggi e gli svantaggi di parlare di sesso online

Tra app di dating online e social, parlare di sessualità online e confrontarsi è molto più semplice. Pro e contro? «Uno dei pro è la facilità con cui si possono reperire informazioni. Ci sono tantissime fonti e pagine come la nostra che danno informazioni quotidianamente e che quindi possono essere ottime risorse. Inoltre c’è molto spazio all’interazione: oltre a semplicemente leggere post, articoli, eccetera… una persona può fare direttamente domande ed esprimere i propri dubbi, sapendo che riceverà risposta».

«Di contro – prosegue Giunti – ci sono alcuni svantaggi. Innanzitutto non sempre si può sapere se quelle che si trovano siano informazioni di qualità o anche soltanto vere, e nello specifico ci sono pagine o canali in cui non si sa chi c’è dietro, e se quindi la persona che risponde è effettivamente un addetto ai lavori o meno, quindi sempre controllare le qualifiche professionali di chi parla. Trovare qualcosa scritto su internet, non significa in alcun modo che quella cosa sia vera, anzi. Quindi, nonostante l’abbondanza e la facile reperibilità online delle informazioni sulla sessualità è sempre necessaria una certa cautela nel decidere a quali affidarsi».