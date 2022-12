Glossario del dating: cosa significa l’emoji della P su Tinder?

Tinder ha pubblicato, nel suo report annuale Year in Swipe, le principali novità riguardanti le tendenze nelle relazioni online dell’anno appena trascorso. Tra queste, c’è anche la classifica delle emoji più usate a livello globale. La prima della classifica è la P sullo sfondo blu, che fa pensare a quella che generalmente indicherebbe un parcheggio ma che non ha nulla a che vedere con questo significato. In questo caso la P indica un modo di dire, pushing P, che fa parte dello slang di alcune zone degli Stati Uniti, come il Texas, e secondo alcuni sarebbe nata a San Francisco. Gunna ha detto di aver utilizzato questa frase nella sua canzone dopo averla appresa da alcune persone con le quali è cresciuto in Georgia.

Il fenomeno Pushing P: cosa vuol dire?

Il fenomeno ha iniziato a diffondersi sui vari social network come Instagram e TikTok e quindi anche su Tinder, che funziona in modo alquanto simile agli altri social network, dopo la pubblicazione della canzone Pushin P del rapper Gunna. In realtà questo modo di dire esisteva già da tempo, ma la canzone di Gunna ha iniziato ad essere utilizzata per esempio nei video su TikTok e quindi è diventata molto conosciuta a livello globale, diffondendo anche il modo di dire pushing p e l’emoji a esso collegata, la P sullo sfondo blu appunto. La P in questo caso sta per player, cioè giocatore. Questa frase viene comunemente usata nello slang per indicare qualcuno che agisce in modo coerente o in modo da guadagnarsi un certo rispetto per le proprie azioni. Questo termine in realtà può avere un significato molto flessibile e può essere utilizzato per esempio per indicare qualcosa che si considera bello, positivo o ben fatto. Lo stesso rapper Gunna aveva scritto in un tweet che «rischiare la vita per dare da mangiare alla tua famiglia, è da pushing P». Gunna ha spiegato in varie interviste oltre che su Twitter quali sono le cose che considera positive, quindi pushing P, per esempio essere leali, e quali invece non sono P, non sono pushing P. Inoltre, la frase pushing P può essere utilizzata anche come invito a essere onesti e a non fingere di essere quello che non si è.