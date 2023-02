Il Festival di Sanremo ha capito come raggiungere il maggior numero di spettatori possibile utilizzando la TV, lo streaming e i social

Sanremo in televisione su Rai1, Sanremo su RaiPlay, Sanremo su TikTok e Twitter. Ovunque si parla di Sanremo ma intanto sul palco del teatro Ariston si è parlato moltissimo di Instagram. Come è andato Sanremo quest'anno e cosa è successo di nuovo?

Il numero degli spettatori del Festival di Sanremo ma anche i dati dello streaming di RaiPlay per la Rai costituiscono un nuovo record ma ad oggi, con la diffusione capillare che i contenuti possono ottenere sfruttando i social, i dati raccolti e diffusi da Auditel riescono a essere attendibili? Come ha spiegato anche il docente di Internet e Social Media Studies del CoRiS Sapienza Giovanni Ciofalo a Giornalettismo ad oggi non solo RaiPlay ma anche i social network sono delle piattaforme che non sostituiscono la fruizione televisiva ma la integrano con altri tipi di contenuti. Questa edizione del Festival di Sanremo, in effetti, è stata alquanto popolare sui social network anche se dall’altro lato, durante le serate del Festival, il traffico Internet in Italia ha registrato un calo e Flavio Luciani, CTO di Namex, lo ha confermato a Giornalettismo.

LEGGI ANCHE > Come vengono gestiti i dati personali degli utenti del FantaSanremo?

Il monografico di Giornalettismo su uno dei Festival di Sanremo più social di sempre

Mentre sui social come TikTok e Twitter gli utenti commentavano in tempo reale quello che accadeva durante le puntate del Festival, rendendo di fatto Sanremo un “trend topic”, sul palco del teatro Ariston riflettori erano puntati altrove: il vero protagonista dell’edizione 2023 del Festival è stato Instagram, il social network di proprietà di Mark Zuckerberg utilizzato da anni dall’influencer Chiara Ferragni, presente sul palco durante la prima e l’ultima puntata nel ruolo di co-conduttrice. Proprio la sua presenza è stata utilizzata dagli autori del Festival per creare una sorta di narrazione che avesse come elemento centrale proprio l’utilizzo di questo mezzo: l’annuncio dell’apertura del profilo personale di Amadeus, conduttore delle ultime quattro edizioni del Festival, le dure dirette su Instagram avviate mentre la diretta dell’evento vera e propria andava in onda su Rai1 e le lezioni fornite da Ferragni al conduttore meno abituato all’utilizzo dei social network sono solo alcuni esempi. Il fatto che Instagram fosse così presente sul palco ha fatto pensare a molti che potesse trattarsi di una pubblicità non segnalata oppure gratuita e sul tema è intervenuto anche Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Abbiamo infine provato a ipotizzare quale sarebbe la conseguenza per la rete italiana se in futuro un evento come Sanremo dovesse essere trasmesso solo in streaming.