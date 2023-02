Sanremo oltre la televisione: quanto contano i social network e il fenomeno dei gruppi di ascolto per l’audience rilevata?

Il Festival della canzone italiana o Festival di Sanremo è il più importante concorso musicale e uno dei principali eventi mediaci in Italia: il Festival si tiene ogni anno a partire dal 1961 e nel corso del tempo ha raccolto un pubblico sempre più esteso di appassionati di musica ma non solo. Durante la settimana del Festival di Sanremo non è raro che si creino discussioni e sorgano polemiche su alcuni aspetti dell’organizzazione: quest’anno si è parlato del ruolo delle donne, nelle ultime edizioni quasi sempre rilegate a ruoli secondari rispetto a quello dei conduttori e che sembra debbano “dimostrare di essere all’altezza del palco del teatro Ariston” tenendo il consueto monologo su temi rilevanti e di attualità; dello spazio accordato al messaggio del presidente ucraino Zelensky e della presenza di personaggi e artisti meno noti a un pubblico più adulto come il cantante Rosa Chemical.

Per questa ragione il Festival di Sanremo è un’occasione sfruttata anche dalle persone poco o affatto interessate all’evento in sé per intraprendere conversazioni che non riguardano soltanto la musica e quindi le canzoni in gara ma più in generale quello che succede sul palco del teatro Ariston, dove dal 1977 si tiene il Festival.

Il Festival di Sanremo da concorso musicale a evento social dell’anno

Il Festival di Sanremo è diventato un momento di condivisione e aggregazione e soprattutto i social lo dimostrano: da tempo su Twitter alcuni utenti commentano le puntate dell’evento in tempo reale, su Facebook si organizzano gruppi di ascolto e quest’anno il Festival ha anche raggiunto un record su TikTok, il social network cinese diventato molto popolare durante la pandemia, dove l’hashtag #Sanremo2023 ha raggiunto oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni. In questo contesto si inserisce anche FantaSanremo, il fantasy game sul Festival di Sanremo che esiste dal 2020 e nella sua versione online dal 2021: quest’anno il Campionato Mondiale, la lega all’interno di cui ogni utente che si registra sul sito Web del FantaSanremo è tenuto a creare una squadra, conta 1632608 squadre. In totale sono state create più di 4 milioni di squadre. Lo stesso FantaSanremo ha dei gruppi d’ascolto dedicati su Facebook e Telegram che servono per segnalare ogni cosa che, in base al regolamento, fa guadagnare punti.

Anche chi reputa il Festival noioso o poco interessante potrebbe, al contrario, trovare divertente commentare quello che succede oppure sfidare amici e conoscenti al FantaSanremo. Le nuove tecnologie hanno di fatto cambiato il modo in cui il Festival viene pensato e fruito. Non solo alla televisione si è aggiunta la possibilità di guardare il Festival in diretta su Internet, ma sembra che l’organizzazione abbia trovato il modo di sfruttare questa caratteristica per raccogliere un pubblico sempre più vario: dagli appassionati che lo seguono da anni alle nuove generazioni che lo guardano anche per creare contenuti da condividere sui social, si pensi anche al fenomeno ormai mainstream dei meme (il primo di questa edizione è partito proprio dalla frase “Pensati libera” ricamata sul primo vestito indossato da Chiara Ferragni). Quest’anno la sovrapposizione del tradizionale Sanremo con la sua dimensione “social” è stata addirittura inscenata e quindi voluta dall’organizzazione stessa: lo dimostra non solo la presenza dell’influencer Chiara Ferragni come co-conduttrice durante la prima e ultima serata ma soprattutto la diretta su Instagram dal palco dell’Ariston -la diretta nella diretta – del conduttore Amadeus che ha aperto un profilo personale proprio durante la prima serata del Festival e ad oggi ha già quasi due milioni di follower.

In questa situazione dare una stima precisa degli ascolti del Festival di Sanremo è quasi impossibile. I social network hanno reso molto più influente il fenomeno del gruppo d’ascolto: da un gruppo di persone riunite davanti a una televisione si è passati a milioni di persone che in ogni momento possono accedere ai social e sapere cosa sta succedendo perché in molti ne stanno parlando o hanno condiviso dei meme a riguardo oppure possono collegarsi proprio mentre si esibisce l’artista che reputano interessante. L’ufficio stampa Rai ha comunicato che durante la serata finale di Sanremo i device collegati su RaiPlay nel minuto medio erano 353mila, un dato in crescita del 32% rispetto alla serata finale dell’edizione dell’anno precedente. La diretta streaming della serata conclusiva del Festival ha generato 2,6 milioni di visualizzazioni, in crescita del 26% rispetto al 2022 e il picco è stato registrato alle 22.35, con oltre 441.500 device connessi durante l’esibizione di Mr Rain, uno degli artisti preferiti dalla generazione Z. Secondo la Rai questa edizione di Sanremo è stata un successo dal punto di vista degli ascolti ma anche per quanto riguarda la popolarità che i contenuti riguardanti il Festivan hanno avuto sui social: «Il totale delle interazioni generate nelle cinque giornate dal Festival ha raggiunto quota 50,4 milioni, in crescita del 50% rispetto al dato complessivo dell’edizione 2022» scrive l’ufficio stampa Rai. Il profilo TikTok @SanremoRai, aperto poco prima dell’inizio del Festival, durante l’evento ha generato oltre 97 milioni di visualizzazioni dei contenuti.