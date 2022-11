Quell’asse Black Friday, TikTok e media tradizionali: l’esempio di Mattia Stanga

Il Black Friday non è ancora arrivato, eppure da lunedì 21 novembre - se non da ancor prima - sembra che non si parli d'altro. I brand e le aziende sono partite con le strategie di marketing e, nella corsa a chi vende di più, qualcosa ci fa rallentare: i negozi offline e i media tradizionali hanno individuato in TikTok l'aggancio perfetto per i loro clienti?

Cosa vuol dire investire sul fenomeno del momento? Se sei un brand piccolo, non puoi saperlo, perché non potresti permettertelo. Se invece sei un colosso dell’elettronica, allora lo saprai bene. Siamo stati troppo diretti? Scegliendo di non girarci intorno, va ammesso che oggigiorno coinvolgere degli influencer nelle proprie campagne di comunicazione implica affrontare costi notevoli, talvolta con cifre a quattro zeri. Pertanto, in occasione del Black Friday 2022, le varie aziende hanno cominciato a rimboccarsi le maniche già da qualche mese e tra loro c’è chi ha puntato su TikTok.

Qual è dunque l’associazione tra Black Friday, TikTok e media tradizionali? Beh, Mattia Stanga. I suoi milioni di followers tra TikTok e Instagram, social network in cui si è affermato da inizio pandemia come «Il re dei POV», devono aver convinto quale aziende che – nel riempire gli spazi pubblicitari della televisione – hanno fatto compiere a Mattia il salto transmediale da una piattaforma propriamente digitale (quale è TikTok) a un medium propriamente tradizionale (quale è la TV).

LEGGI ANCHE > Non c’è nessun concorso ITA Airways per il Black Friday 2022

L’hipe intorno al Black Friday è cresciuto grazie a TikTok? Il boom del «social commerce»

Secondo una recente indagine condotta da Shopify, anche i social network sono diventati un canale importante per l’acquisto di prodotti e servizi in occasione del Black Friday, soprattutto da parte dei più giovani. Della serie: newsletter che?

Stando alle percentuali emerse, gli italiani scelgono come app social preferita per gli acquisti Instagram (38%), che precede YouTube (37%) e Facebook (36%). Le preferenze cambiano in base alle fasce di età: i Millennials puntano su Facebook mentre i più giovani (18-24) si lasciano ispirare da TikTok. Per Shopify, il fenomeno viene definito «social commerce» e ha assunto una rilevanza importante nelle abitudini di acquisto degli utenti, tanto che il 41% delle piccole e medie imprese italiane è presente sui principali social network con le proprie campagne promozionali.

C’è chi ha puntato sul tiktoker Mattia Stanga. Ma abbiamo già dimenticato «Nella vita: imprenditrice digitale»?

Ad avvalorare quanto detto finora sulla stretta relazione tra i media tradizionali e lo sguardo di questi ultimi al mondo dei nuovi media ci ha pensato la Direttrice Marketing di una delle aziende italiane più attenta a cavalcare il periodo Black Friday, ormai non più circoscritto a un solo venerdì. Come riportato da Engage, Daniela Ghidoli ha definito la campagna di quest’anno «coraggiosa», grazie alla scelta di «un testimonial in ascesa, Mattia Stanga, innovatore nei codici espressivi, quanto maturo nella sua capacità di osservazione ed ascolto del quotidiano».

Un altro portavoce dell’azienda ha poi aggiunto come Mattia sia stato scelto «perché rappresenta una nuova generazione di creator digitali. Replicare i suoi contenuti, allontanandoli dal contesto dei social network è stato un esperimento non semplice ma totalmente riuscito».

Se quello di quest’anno è stato un «esperimento» e se chi lavora alle percentuali di acquisto per social – nel periodo del Black Friday – ha iniziato a farlo solamente da quest’anno, lo stesso non si potrà dire per gli anni a venire. Per questo, non serve avere la sfera di cristallo o saper predire il futuro. L’indizio arriva dal mondo degli influencer ormai storici: fino al 2015 sarebbe stato straniante vedere come testimonial delle pubblicità in televisione volti noti che non fossero quelli degli attori o attrici più in voga del momento. Poi, negli anni successivi, da «Nella vita: imprenditrice digitale» di Chiara Ferragni del 2018 al «Se mi piaccio, è Tezenis» di Giulia De Lellis del 2019 ci siamo abituati sempre di già a vedere i volti che eravamo soliti vedere da uno smartphone nel grande schermo della televisione.

Dunque, tornando ai giorni del Black Friday 2022, se il mondo dei tiktoker – e dei creators in generale – percorrerà il sentiero già tracciato dai primi influencer, Mattia Stanga sarà stato soltanto l’apripista.