Non c’è nessun concorso ITA Airways per il Black Friday 2022

Bisogna stare estremamente attenti perché, a volte, il phishing viaggia anche attraverso i cieli italiani ed europei. È il caso del falso concorso ITA Airways Black Friday 2022 che, in queste ore, sta riempiendo le chat di WhatsApp di diversi utenti italiani. Un messaggio, infatti, promette all’utente 5mila biglietti di andata e ritorno gratuiti per varie destinazioni europee, facendo leva sulla voglia degli utenti di evadere e di uscire dalla quotidianità e dalla routine. Inoltre, cavalca il trend del black friday che – come ogni mese di novembre – rappresenta una delle chiavi di ricerca più cliccate dall’utente del web.

LEGGI ANCHE > La truffa (sgrammaticata) dell’sms della Regione Lazio per il bonus benzina

Concorso ITA Airways Black Friday 2022, perché è una truffa

Ovviamente, di questo concorso non troverete alcuna indicazione ufficiale né sul sito, né sugli account social della compagnia di bandiera italiana. Semplicemente, si spaccia una notizia come verosimile e si conta molto sulla faciloneria di chi – con il suo assenso – dà, di fatto, il via a una sorta di catena di Sant’Antonio via WhatsApp. Perché cliccando sul link che arriva con l’indicazione del concorso si accede a una pagina che è del tutto simile a quella del sito ufficiale della compagnia aerea. L’unico problema è che l’url non rimanda a un dominio compatibile con il sito ufficiale di ITA Airways e che – al contrario – chiede all’utente di rispondere a un sondaggio la cui introduzione è la seguente:

«Questo è il Black Friday dei regali ITA Airways: affrettatevi, la finestra di opportunità si sta chiudendo! Partecipate al nostro quiz, trovate il premio nascosto e vincete fino a 2 biglietti di andata e ritorno per l’Europa».

Il form continua chiedendo all’utente di condividere il link con altri suoi contatti su WhatsApp, dopo aver compilato il form con i suoi dati personali. Nessun biglietto scontato o gratuito arriverà a chi ha eseguito tutte queste operazioni. Al contrario, potrebbe esporsi a un tentativo di sottrazione – a scopo di truffa – dell’identità.