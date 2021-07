Mattia Stanga, i POV al potere: «Ma che fatica far ridere i nonni su TikTok»

POV come se POVesse. Bene. Dopo questa freddura, potremmo anche andarcene. Forse non è il nostro normale tone of voice, e quindi non fa ridere. Ma com’è che quando, invece, le fa Mattia Stanga siete tutti lì a condividere i video da TikTok? La risposta è semplice. Lui, a differenza nostra, fa ridere davvero. Ha 23 anni ed è uno studente di economia. Il suo obiettivo è entrare a lavorare in una grande azienda. Al momento, il suo progetto da 1 milione di followers su TikTok è una sorta di grande evasione. Un gioco in cui applicarsi in maniera spensierata e, soprattutto, spontanea.

LEGGI ANCHE > Annaspando, 5 tiktokers italiani in una spa

Mattia Stanga e i suoi POV diventati virali

Mattia Stanga è diventato famoso grazie ai suoi POV. Per quelli poco avvezzi con il gergo di TikTok, si tratta dell’acronimo di point of view. Una tecnica di ripresa che, da qualche tempo, è un vero e proprio format utilizzato dai creators: si prende un mestiere o una situazione di vita quotidiana e si prova a riprodurla sullo schermo, nel minuto scarso che un video sulla piattaforma ha a disposizione per catturare l’attenzione dell’utente.

Mentre scorrono le domande, Mattia Stanga si sta sottoponendo a un trattamento viso con fanghi naturali del Mar Morto. Un vero e proprio inedito. «Io avevo capito “macchina del fumo”, non “macchina del fango” – ci dice -. Non sono mai stato infangato nella mia vita, ma questa volta credo possa valere per tutte le altre». Battuta pronta e sorriso contagioso. Mattia è tante cose, tante maschere, come dice lui. Però, fuori dallo schermo, è un ragazzo sincero.

Che ricorda con qualche disagio il video più imbarazzante che ha girato su TikTok (nessuno spoiler, il video è a disposizione) e che ammette di aver preso la prima cotta all’asilo: «Ora ne ho tante altre – ammette -, ma non me se caga nessuno». Il tutto in rigorosissimo accento bresciano. Mattia è disponibile, vorrebbe fare duo con tutti se ne avesse la possibilità. L’unica categoria di persone che lo preoccupa è quella dei nonni: «È difficile farli ridere con TikTok – ci dice -, sono sempre un po’ diffidenti. Come la Regina Elisabetta. Non la vedo una tipa che si sbottona così tanto. #MattExit».

I numeri di Mattia Stanga sono da capogiro. Oltre 1 milione di followers su TikTok e contenuti ad altissima viralità, leggeri, spensierati. Imita i professori, mille mestieri, riesce a prendere in giro persino se stesso e il suo timore di vomitare. L’obiettivo, però, è guardare avanti. Il richiamo del palcoscenico è forte, ma Mattia ha i piedi ben piantati nella vita reale. E alla fine, con uno sguardo in camera, ci dice sornione: «E anche per oggi, l’abbiam sfangata».