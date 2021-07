La challenge di TikTok per spingere i giovani a ridurre gli sprechi alimentari

La CarrefourZeroSprechi challenge punta al pubblico di TikTok e mira a sensibilizzare rispetto a una tematica importantissima: lo spreco di cibo. Secondo gli ultimi dati sullo spreco alimentare, solo in Italia ogni anno buttiamo quasi due tonnellate di buon cibo. Una quantità spropositata di cibo il cui spreco va contrastato a tutti i costi e, comprensibilmente, questa lotta passa attraverso l’educazione dei giovani in tal senso. Buona, quindi, l’iniziativa di Carrefour che ha spiegato tramite un video su che mostra come partecipare all’iniziativa e suggerisce – in generale – come contrastare lo spreco di cibo.

Che TikTok sia la piattaforma perfetta per raggiungere i giovani lo dimostrano i numeri che registrano la presenza dei giovani italiani: il 58% degli utenti è under 24 e anche tra i millennials aumentano sempre di più le iscrizioni alla piattaforma. La tematica, inoltre, può interessare il 54% dei creator sul social – che si definiscono foody, ovvero amanti del buon cibo -, che si dimostrano anche attenti a fare scelte eco sostenibili in ogni ambito possibile.

Come funziona CarrefourZeroSprechi challenge

L’anto spreco passa – anche – dai social. Promuovere comportamenti virtuoso tra le nuove generazioni è importante e Carrefour Italia ha scelto di inserire nella propria strategia di digital innovation anche la #CarrefourZeroSprechi. Chiunque voglia partecipare non deve fare altro che condividere un video di una ricetta o di un piatto fatto utilizzando prodotti prossimi alla scadenza comprati negli appositi banchi dei punti vendita Carrefour. Il punto è dimostrare come, con un minimo di accortezza e un po’ di fantasia in cucina, si possano realizzare piatti buonissimi con tutto quello che trovate in questi reparti.

Carrefour ha deciso – per ogni video pubblicato – di donare 1 kg di prodotti a Banco Alimentare, il quale si occuperà di distribuirli a strutture convenzionate che distribuiscono cibo alle famiglie in difficoltà sul territorio.