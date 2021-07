È arrivato il momento di creare degli scaffali di libri pubblicizzati su BookTok

Il fenomeno dei book-toker, come spesso accade sui social, è nato casualmente: persone che volevano condividere le proprie letture e i propri gusti in fatti di libri hanno catalizzato l’attenzione di milioni di persone. Questo ha portato la pubblicità dei libri sul social cinese a diventare un vero e proprio mezzo di marketing nel mondo del libro, tanto da spingere moltissime case editrici a muoversi in questa direzione con risultati ottimi. Se circa tre mesi fa i video di questo tipo avevano milioni di visualizzazioni, oggi i video accompagnati dall’hashtag BookTok sono stati visualizzati complessivamente 12,6 miliardi di volte.

Numeri incredibili da cui il mondo dell’editoria non può più prescindere e che – per ora – stanno facendo bene a questo mondo. Sono molti, infatti, i vecchi libri finiti in cima alla lista dei bestseller grazie alla popolarità raggiunta tramite TikTok – come un romanzo di Adam Silver uscito quattro anni fa e giunto nella lista dei best seller del NYT in poche settimane – e altrettanti i nuovi autori che hanno potuto affermarsi sfruttando questo canale per far conoscere le proprie opere.

L’impatto della community BookTok sulla lettura

Il fenomeno va avanti da almeno un anno, con alcuni scrittori che – all’improvviso – registrano impennate nelle vendite dei proprio libri perché se ne parla su BookTok. Si tratta di una community di utenti su TikTok che pubblica video dando consigli e facendo recensioni sui libri. Esistono hashtag dedicati a momenti particolari come, ad esempio, #TheyBothDieAtTheEnd. I video abbinati a questo hashtag hanno superato i 37 milioni di visualizzazioni con la raccolta dei momenti in cui le persone mostrano come piangono finendo di leggere un libro commovente.

La community in questione, insomma, ha cominciato a realizzare una serie di contenuti che stanno catalizzando l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone. Incidendo, ovviamente, anche sulle vendite in maniera massiccia. Su quelle online, certo, ma anche nelle librerie. Tanto che chi fa vendita al dettaglio ha iniziato a considerate di creare degli scaffali appositamente dedicati ai libri trend su TikTok grazie alla community BookTok.

L’idea degli scaffali coi libri trend su TikTok

A riportarlo è Nbcnews, sottolineando come grandi rivenditori del calibro di Barnes & Noble. «Stiamo identificando queste tendenze come grandi opportunità – ha spiegato il direttore Shannon DeVito – tanto da pensare di creare uno scaffale o una sezione perché ci sono moltissimi clienti che entrano dicendo: ‘Ho visto questo trend su TikTok». Un effetto positivo di TikTok che, come si evince da tutti questi dati, avvicina molti giovani e giovanissimi alla lettura come pochi altri mezzi sono stati in grado di fare.

La tempistica del fenomeno – inevitabilmente – è stata dettata anche dalla pandemia. Il distanziamento sociale e la vita tendenzialmente più isolata che abbiamo dovuto vivere, infatti, ha contribuito ad alimentare questo trend che fa sentire le persone più vicine tra loro, come parte di un grande club del libro. La chiave del successo di tanti nuovi scrittori è anche l’algoritmo di TikTok.

L’algoritmo di TikTok che favorisce i nuovi autori

Tra i nuovi autori emersi troviamo Chloe Gong con il suo primo romanzo. Si tratta di “These Violent Delights”, rivisitazione di “Romeo e Giulietta” nella Shanghai degli anni ’20, diventato bestseller del NYT grazie anche al seguito accumulato su TikTok. A partire da aprile 2020 Gong è stata su TikTok facendo video sui libri che le piaceva leggere e, avvicinandosi alla pubblicazione del suo manoscritto che aveva anticipato, ha ricevuto commenti di persone che dicevano che l’avrebbero comprato.

Qui entra in gioco uno degli algoritmi che permette di TikTok, che ha registrato positivamente questi commenti mostrando i suoi video a tantissime persone che non la seguivano. «In vista del rilascio, sono riuscita a raggiungere così tante più persone di quanto avrei potuto davvero immaginare – ha spiegato l’autrice – mentre su Twitter e Instagram raggiungi principalmente le persone che già ti seguono. Ma ho notato che su TikTok ricevevo una marea di commenti da persone che erano solo generalmente interessate ai libri o generalmente interessate al fantasy per giovani adulti o al tipo di materiale della trama di cui stavo scrivendo».