Quanto guadagnano gli influencer sui diversi social lo spiega una ricerca

Quanto guadagna un influencer sui social? Questa è una domanda che, in un mondo tanto digitalizzato e che vede tutti i giovani e i giovanissimi sempre connessi a più profili su diverse piattaforme, sentiamo fare e facciamo spesso. A chiarire quanto guadagna influencer attualmente basandosi su parametri come il social di appartenenza e la quantità di seguaci ci ha pensato un rapporto della società di strategia e comunicazione digitale DeRev.

Il risultato è che il compenso influencer può variare di molto a seconda dei criteri sopracitati (piattaforma di riferimento e numero di follower). I dati seguenti riguardano il mercato italiano dell’influencer marketing e si passa da qualche centinaio di euro a diverse decine di migliaia di euro per un contenuto.

Quanto guadagna un influencer in Italia: il listino prezzi

DeRev – che si occupa di innovazione, crowdfunding e social media – ha stilato un vero e proprio listino prezzi. Il guadagno può variare in base al social di cui si parla, in base al numero di follower, in base al tasso di conversione, all’engagement rate e – criterio più soggettivo – anche all’impegno richiesto per produrre un certo tipo di contenuto. Questa ricerca considera influencer non solo le persone che lo sono diventate grazie a una popolarità pregressa ma tutti coloro che, effettivamente, grazie a quello che pubblicano sui social riescono a fatturare.

Non importa in che ambito – si guadagna essendo influencer in qualunque campo e a seconda delle aziende con le quali si lavora -, i guadagni possono arrivare a essere anche importanti. Indice che, checché se ne dica, fare l’influencer è un lavoro vero e proprio che può, certe volte, far arricchire le persone che riescono a farsi amare dagli algoritmi delle piattaforme sulle quali operano. Ecco allora il listino prezzi, ovvero quanto chiedono solitamente gli influencer e quanto le aziende sono disposte a pagare, uno strumento che sicuramente può aiutare chi vuole saperne di più a capirci qualcosa dei guadagni influencer, come ha spiegato il CEO di DeRev Roberto Esposito.

Quanto guadagna un influencer in Italia

Per capire quanto guadagnano gli influencer procediamo per punti e categorie partendo dal presupposto che Facebook è il social che meno si presta al guadagno influencer.