Su TikTok si potranno fare video lunghi fino a tre minuti

Un grande cambiamento in vista per la durata video TikTok, una scelta che cambierà il modo di produrre contenuti da parte dei creator

I tiktoker stanno per dire addio al limite di un minuto dei video sulla piattaforma cinese. TikTok ha deciso di implementare la durata per tutti quanti gli utenti nel mondo portando quella attuale di un minuto a tre minuti per garantire maggiore flessibilità e spazio di manovra ai creator. Il cambiamento è già in fase di test dallo scorso dicembre ma solo una serie di utenti selezionati tra i migliori creatori del social hanno potuto sfruttare questa opportunità. Visto il successo dell’esperimento ora la durata video TikTok aumenta ufficialmente per tutti quanti.

La durata video TikTok passa a tre minuti

Cosa ne penseranno i creator della novità della durata In un primo momento è molto probabile che, abituati come sono a dividere i video lunghi in più parti, il cambiamento ci metta un po’ a prendere piede. Una maggiore flessibilità non vuol dire, necessariamente, un cambio repentino di direzione. Se finora abbiamo visto video di tre minuti solo per alcuni creator – in particolare per i video di cucina e di altre categorie specifiche – da adesso in poi la possibilità verrà data a tutti nel corso delle «prossime settimane».

Ignoto l’effetto del cambiamento sull’algoritmo

TikTok non ha fatto sapere né in che misura né in che modo questa possibilità di fare video più lunghi potrebbe andare a influenzare l’algoritmo che raccomanda contenuti, scrive The Verge. La direzione che prenderà il social potrebbe essere quella presa in precedenza da Youtube, ovvero indurre gli utenti a stare di più sul social. Una sorta di fidelizzazione dello spettatore verso la quale l’algoritmo di Youtube si è sbilanciato e che ha portato i creator a fare video sempre più lunghi – si pensi che i contenuti recenti ora durano tutti più di dieci minuti -.