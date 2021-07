Negli Stati Uniti TikTok ha eliminato milioni di account di minorenni

Nel suo report trimestrale relativo ai mesi gennaio-marzo 2021, l’annuncio ufficiale: TikTok rimuove gli account di oltre 7 milioni di utenti, account corrispondenti ad utenti la cui età è pari o inferiore a 13 anni, decisione che dimostra l’attenzione alla sicurezza dei creators più giovani.

Il report di TikTok: rimossi milioni di account e video

Il report del primo trimestre del 2021 è volto a ricordare agli utenti, attraverso l’esempio della rimozione di oltre 7 milioni di account, come TikTok debba essere una piattaforma nella quale le persone si recano per esprimere creativamente sé stesse, ma in totale sicurezza.

In realtà, il numero di utenti rimossi è ben superiore. Si tratta in generale di ben 11 milioni di account. Perché? Violavano in vari e disparati modi le Linee Guida della Community ed i loro Termini di Servizio.

Nello stesso documento, il social network cinese ha annunciato di aver cancellato anche 61 milioni di video, che corrispondono a meno dell’1% di tutti i video presenti sulla piattaforma. Di questi 61 milioni, hanno identificato e rimosso il 91,3% prima che un utente li segnalasse, l’81,8% prima che ricevessero delle visualizzazioni e il 93,1% entro 24 ore dalla pubblicazione.

Rimarcare con accuratezza questi dati è per TikTok un’occasione per dimostrare la loro trasparenza in merito alla tutela dei propri utenti ed anche un modo per avvertire i più furbi che a delle trasgressioni corrispondo delle conseguenze.

TikTok si impegna anche per il Covid-19

TikTok si fa precursore anche di un altro aspetto, degno di nota al pari della rimozione account per gli utenti sotto i 13 anni. All’interno del medesimo report, infatti, viene esplicitato il loro impegno a fornire informazioni sul loro lavoro in corso per contrastare il Covid-19 e la relativa disinformazione sui vaccini, al fine di proteggere la reputazione della piattaforma stessa.

TikTok dichiara di star lavorando con esperti di salute pubblica per aiutare la community a rimanere sicura e informata. Nel primo trimestre del 2021, il loro hub informativo sul Covid-19 è stato visto oltre 1 miliardo di volte a livello globale. I banner che indirizzano le persone all’hub sono stati aggiunti a 1 milione di video e sono stati visti più di 11 miliardi di volte. Inoltre, stanno continuando ad aggiungere annunci di servizio pubblico agli hashtag #Covid19 e #vaccini, che indirizzano gli utenti all’OMS e alle risorse sanitarie pubbliche locali.

A tal proposito, hanno infatti rimosso 30.624 video nei primi tre mesi del 2021 per aver promosso la disinformazione sul COVID-19.

Dal report emergono trasparenza e impegno civile, due presupposti fondamentali affinché una piattaforma web sia considerata seria e credibile. Nonostante questa elevata attenzione, però, c’è sempre una moltitudine di utenti che tenta i più disparati sotterfugi per aggirare il sistema.

La strada che compie questo primo report, però, è un primo modo per individuare tali categorie di utenti e osteggiare i più pericolosi diffusori di false informazioni.