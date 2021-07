Khaby Lame conquista l’argento: è il secondo nella classifica mondiale di TikTok

La corsa del giovane creator di Chivasso sembra inarrestabile, appena due settimane fa vi avevamo raccontato della conquista del secondo posto nella classifica mondiale di TikTok. Oggi Khaby Lame è secondo, dopo aver superato per numero di followers la detentrice della medaglia d’argento Addison Rae.

Il successo di Khaby Lame Quando si parla del successo di Khaby Lame, non si può fare a meno di riflettere sulle potenzialità dei nuovi social network, in particolare di TikTok, la piattaforma cinese che attira sempre più traffico e che sembra rispecchiare in toto, pro e contro, la nuova generazione Z. Il ventunenne dà il benvenuto sul suo profilo con la bio «Se vuoi ridere sei nel posto giusto» ed evidentemente 83,5 milioni di persone vogliose di ridere e di un po’ di leggerezza, ritengono di essere nel posto giusto seguendo Khaby. La chiave del suo successo sembra proprio la tecnica del muto da lui utilizzata, una delle più vecchie, quella che ai followers più maturi potrebbe richiamare il cinema di Charlie Chaplin. Il focus attrattivo di Khaby è la straordinaria comunicabilità di un linguaggio che è universale e che proprio per questo è interpretabile da tutti; a questo si aggiunge un’espressività facciale da far invidia ai migliori. Anche se Khaby dichiara di ispirarsi a Checco Zalone come modello italiano e a Will Smith de «Willy, il principe di Bel-Air» come modello internazionale, la sua sembra essere una comicità solo sua: nuova, geniale, peculiare.

Il sorpasso di Addison Rae

Questa mattina Khaby ha superato Addison Rae, la ballerina, cantante e influencer di TikTok, che di followers ne ha 81,7 milioni e che introduce le persone al suo profilo con la bio «OBSESSED out on all platforms», che richiama il suo nuovo singolo, il singolo della cantante uscito lo scorso marzo e disponibile in tutte le piattaforme di streaming musicale.

Adesso che Khaby ha superato talentuosa Addison Rae, il suo profilo guarda direttamente al primo posto, occupato da Charli D’Amelio, che conta 119,2 milioni e che per questo risulta più difficile da raggiungere oppure oltrepassare

L’ascesa di Khaby nella classifica mondiale ci ha però sorpreso settimana dopo settimana, quindi non è escluso che possa svettare anche al primo posto, che rappresenterebbe un’immensa soddisfazione per il ventunenne di Chivasso ma anche un orgoglio nazionale per l’Italia.

Noi di Giornalettismo stiamo seguendo la sua scalata e dopo il sobbalzo dal terzo al secondo posto nel giro di un paio di settimane, non ci stupirebbe vedere il giovane guadagnare poco meno di 40 milioni di seguaci, tanti quanti ne servirebbero per guadagnare l’oro nella classifica mondiale di TikTok