Khaby Lame sul podio mondiale di TikTok: è il terzo profilo più seguito del pianeta

L’osservazione è fondamentale in questo momento e su questo personaggio, perché la sua evoluzione e progressione (che sembra inarrestabile) ci può far capire molto di come si svilupperanno le tendenze di traffico sui social network almeno nei prossimi mesi. Khaby Lame, intanto, ha raggiunto un traguardo prestigiosissimo: è sul podio degli influencer più seguiti al mondo su TikTok. Con i suoi 73 milioni di followers, infatti, è al terzo posto globale per audience sulla piattaforma di proprietà di Byte Dance.

LEGGI ANCHE > Il manager di Khaby Lame ha spiegato come monetizza su TikTok

Khaby Lame al terzo posto mondiale su TikTok

Nella giornata di ieri, Khaby Lame ha superato Bella Poarch e ha messo ufficialmente nel mirino la seconda influencer al mondo: Addison Rae, cantante e ballerina, ha 81 milioni di followers. Le proiezioni del ritmo di crescita di Khaby Lame indicano quindi un sorpasso ormai prossimo. Ci vorrà qualche mese in più – ma è davvero solo questione di tempo – prima che il ragazzo di Chivasso possa raggiungere Charli D’Amelio, star numero uno della piattaforma social cinese.

Il tasso di conversione tra TikTok e Instagram resta ancora molto diverso: Khaby Lame, pur avendo una importante audience anche sul social network della Silicon Valley (ha recentemente superato Fedez per numero di followers e l’obiettivo dichiarato è quello di conquistare una platea più ampia di quella di Chiara Ferragni), continua ad avere il suo principale seguito su TikTok, dove ha trovato la chiave del successo. Quella, cioè, di prendere in giro altri influencer che eseguono manovre strane per realizzare azioni quotidiane e in realtà semplicissime. Il tutto, ovviamente, soltanto grazie alla sua espressione facciale e senza aver mai detto una parola in un suo video.

Sicuramente, la facilità con cui il ragazzo di Chivasso sta progredendo su TikTok denota come questa piattaforma rappresenti un grandissimo polo attrattivo di traffico e che sia da considerare il nuovo punto di riferimento per i linguaggi utilizzati dalla Generazione Z. Una riflessione opportuna per tutti coloro che producono contenuti, che interagiscono con una audience pubblica a diversi livelli: siano essi quelli dell’informazione o quelli dell’intrattenimento. La lezione di Khaby Lame sarà difficilissima da dimenticare.