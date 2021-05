Khaby Lame su TikTok ha più follower di TikTok

Il fenomeno ormai è inarrestabile e Khaby Lame ha appena segnato un altro record che, a dirlo, sembra quasi un gioco di parole: Khaby Lame supera TikTok e ha più follower di TikTok. Sfruttando la piattaforma e l’enorme dose di notorietà raggiunta – aumentata ancora di più dal momento in cui ha scelto di farsi anche un profilo Instagram – e alimentando il suo personaggio, Khaby Lame è riuscito a superare anche i follower della piattaforma stessa. Dopo aver superato Fedez su Instagram portandogli via il secondo posto sul podio dei più seguiti in Italia sul social delle immagini, arriva anche l’ulteriore record su TikTok.

Khaby Lame supera TikTok in quanto a follower

Ormai possiamo parlare di prassi, di qualcosa che fa parte del personaggio: dal momento in cui Khaby Lame supera qualcuno di importante su TikTok o su Instagram lui – insieme alla sua agenzia – produce un contenuto che celebra l’avvenimento. Ecco che su TikTok è comparso un video – condiviso poi anche tramite Instagram – che evidenzia l’ultimo successo: TikTok ha, attualmente, 53,6 follower su TikTok. Khaby Lane ha superato quella soglia, arrivando a 54,1 circa venti ore fa.

Attualmente Khaby Lame è già arrivato a 56,1 milioni su TikTok

Nemmeno il tempo di dare l’annuncio al mondo e di scrivere questo articolo, comunque, che Khaby Lame su TikTok conta già ben due milioni di follower in più rispetto a quando ha girato il video. Inarrestabile, come abbiamo già sottolineato, e sicuramente un precedente che verrà ricordato per sempre sui social vista l’esplosione incontenibile del fenomeno nella sua totale semplicità. Il 21enne di Chiavasso è riuscito, sapientemente accompagnato da uno staff che lo segue, a creare un brand senza dire assolutamente nulla e a farlo crescere in maniera esponenziale.