Khaby Lame, insieme a Del Piero, prende in giro chi taglia una mela a mani nude

È il format che, ormai, tutti i ragazzini imitano nei loro video sui social network. Da TikTok a Instagram, indifferentemente. Non a caso, ne abbiamo parlato come l’italiano più famoso al mondo in questo momento, tanto da attirare il like anche di Mark Zuckerberg in persona. Ieri, Khaby Lame e Del Piero si sono mostrati insieme in un video su Instagram, un po’ per gioco, un po’ per far aumentare l’hype intorno a quello che potremmo definire un vero e proprio “meme vivente”.

Khaby Lame e Del Piero insieme in un video virale

Ormai tutti conoscono l’espressione basita di Khaby Lame quando mostra ai suoi followers come si fanno azioni semplicissime come bere da un bicchiere d’acqua o lavare i piatti. Azioni semplicissime che altri influencer del web eseguono nella maniera più cervellotica possibile, facendo clamorose acrobazie o inventandosi marchingegni astrusi. È meta-influencing: prendere in giro le derive della visibilità sui social network. Un sistema che, se possibile, funziona più dei video originali.

Per questo motivo, tutti – ma proprio tutti – vogliono farsi scattare una foto o fare un video con Khaby Lame, anche Alessandro Del Piero. Insieme, nella giornata di ieri, hanno preso in giro un energico atleta culturista che, con la sola forza delle mani, riusciva a spaccare in due una mela. Khaby Lame, per lui, ha un suggerimento: tagliarla semplicemente con un coltello nel piatto. Alla fine del video, insieme a Del Piero, fa il classico gesto con le due mani rivolte verso la telecamera che lo ha reso famoso.

Nella serata di ieri, per dire quanto Khaby Lame sia diventato ormai mainstream, era in tribuna al Mapei Stadium, in occasione di uno degli eventi sportivi più importanti e significativi di questo 2021 italiano: la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta (vinta dai bianconeri), la prima di questa stagione parzialmente aperta al pubblico. Un esperimento dall’alto significato sociale, anche in vista dei prossimi campionati europei e delle partite che si disputeranno allo stadio Olimpico di Roma (tra cui quella inaugurale tra Italia e Turchia). Khaby Lame c’era, ha scherzato con Del Piero e con Luca Toni. E – davanti allo stadio – non si è sottratto alle tantissime richieste di fan che volevano scattarsi una foto ricordo con lui. Un vero e proprio caso mediatico.