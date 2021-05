Il fenomeno di Khaby Lame evidenzia, ancora una volta, il declino dei media tradizionali

L'enorme successo di Khaby Lame è la prova ulteriore che la televisione e i media tradizionali sono in fase di declino anche per quanto riguarda l'essere famosi

Khaby Lame è diventato ancora più famoso negli ultimi giorni, dopo che Marck Zuckerberg ha commentato con un pollice alto il fatto che avesse superato il numero dei suoi follower su Instagram. La sua faccia, il fatto che sia diventato un meme, il profilo TikTok da decine di migliaia di follower e un profilo Instagram che – oggi – conta 12 milioni di persone che lo seguono quando solo una settimana fa era a 11 milioni. Un vero e proprio fenomeno del mondo social che viene dall’Italia e che è diventato famosissimo nel mondo senza in alcun modo essere legati a mezzi di comunicazione tradizionali come la televisione.

Più follower di Marck Zuckerberg e pronto a battere Chiara Ferragni

Con i suoi 51 e passa milioni di follower su TikTok e un profilo Instagram in decisa crescita, Khaby Lame è un fenomeno della rete che è diventato famosissimo grazie, di base, alla sua faccia e alla sua spiccata ironia che piace moltissimo. Dopo il paragone con Marck Zuckerberg e per inquadrare ancora di più quello che diventato un vero e proprio fenomeno facciamo un paragone con i numeri di Chiara Ferragni, l’influencer per eccellenza. La giovane donna conta, attualmente, 23,5 milioni di follower su Instagram e 4,3 milioni di follower su TikTok. Basta fare un rapido confronto per vedere subito che Khaby Lane su TikTok è inarrivabile e su Instagram, essendo presente da tre settimane, ha già raggiunto più della metà dei seguaci della più famosa influencer italiana.

Khaby Lame non è mai andato sui media tradizionali

L’Italia e il mondo hanno imparato a conoscere Khaby Lane grazie all’immensa pervasività del web. Il fenomeno social – proprio come tanti altri che nascono e crescono in maniera similare – diventa virale per una particolarità (in questo caso la gestualità, le espressioni e quello “smontare” i contenuti di altre persone che abbiamo imparato a conoscere).

Il re di TikTok che risiede a Chiavasso e che è riuscito ad attirare l’attenzione del fondatore di Facebook lo ha fatto senza aver mai nemmeno messo piede in un programma televisivo confermando, ancora una volta, che siamo sempre più vicini alla fine dei media tradizionali. Un processo che sta a vendo e che avrà sempre più risvolti nella vita di tutti quanti (basti pensare, recentemente, ai casi di Fedez e la Rai o – ancora – all’accusa di censura a Fedez per aver bloccato su Instagram un prete).