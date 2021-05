I titoli dei giornali sulla reunion di Friends esagerano parlando di «polemica»

Della reunion Friends del prossimo 27 maggio su HBO Max nel parlano tutti. Una notizia sicuramente importante, che non passa inosservata e che può catalizzare l’attenzione di moltissimi. Questo il principio che spinge i giornali a parlarne con titoli come «”Dopo 17 anni ancora nessun amico nero?”: è polemica per la reunion di Friends» (Huffington Post), «Polemica sulla reunion di Friends: “Dopo 17 anni nessun amico nero?”» (TPI) e «Friends, “in 17 anni non vi siete fatti neanche un amico nero?”: scoppia la polemica per la reunion» (Il Fatto Quotidiano). Prendendo, per esempio, il pezzo di HuffPost sulla reunion Friends – visto il tenore del titolo – ci si aspetterebbe di trovare i numeri e i toni di una polemica ampia ma, andando a ben vedere, sono citati dei tweet che non hanno collezionato un numero tanto alto di reactions.

Titoli reunion Friends, forzata un po’ la mano

A fare questa riflessione è stato il giornalista Alessandro Sahebi tramite le sue storie Instagram. Il giovane non è di certo nuovo a questo tipo di contenuti, considerato che la sua opera sul social mira a informare su particolari tematiche sociali e legate all’inclusività. Quello che giustamente viene sottolineato è che sui social questo articolo di HuffPost – così come quelli che hanno titolato in modi simili – hanno collezionato moltissime reazioni (decisamente di più rispetto a quelli dei tweet embeddati per dare prova della polemica).

Fortunatamente quella che potrebbe essere un’esca per ottenere click ha – nella maggior parte dei casi – scatenato l’effetto contrario. In molti hanno centrato il punto con commenti come «questo tipo di polemiche sono davvero assurde ed inutili e aggiungono nulla alla lotta al razzismo, che è un tema molto importante e serio» o «ma queste “polemiche” le fa veramente qualcuno o le inventano i giornalisti? Chiedo per un amico (nero, naturalmente)».

Le polemiche sterili rischiano di vanificare le battaglie importanti

In un mondo in cui la stampa, se online, è assoggettata al numero di click che fa un articolo è semplice capire da quale esigenza derivino scelte come queste. Titoli del genere, che fanno leva su una parola forte come “polemica”, fanno pensare a qualcosa di molto peggiore rispetto a quello con cui abbiamo a che fare. Gli articoli però sono l’esca perfetta per quelli che iniziano a urlare al politically correct che ci vuole addomesticare – come sempre più spesso accade ultimamente per episodi televisivi come il programma di Pio e Amedeo -.

«Magari mi sono perso qualcosa ma non sembra assolutamente una polemica – scrive nelle sue storied Sahebi – viene da pensare, con un pizzico di malizia, che sia il solito titolo clickbait per attrarre traffico». E continua, aprendo a una riflessione sulla stampa: «O, con un po’ di sospetto, l’ennesimo episodio di una strategia più ampia finalizzata a ridicolizzare i movimenti per i diritti civili e sociali. La stampa ha più volte dimostrato come le parole siano un’arma molto efficace per il mantenimento dello status quo. La delegittimazione passa anche dalle narrazioni distorte».