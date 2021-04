Stasera su Canale 5 Pio e Amedeo vogliono rivendicare l’utilizzo di parole come neg*o e froc*o

La polemica è esplosa. Tutto è partito da un’intervista rilasciata a Libero e pubblicata ieri nella quale si parla del loro programma, Felicissima Sera, in onda su Canale 5 in prima serata. Stasera l’ultima puntata, quella che – senza nemmeno essere andata ancora in onda – possiamo chiamare la puntata della discordia vista la polemica social che ha scatenato. Il passaggio dell’intervista rilasciata da Pio e Amedeo a Libero che ha scatenato il popolo del web è stato quello relativo alle parole che non si possono dire in tv.

Pio e Amedeo sulle parole che non si possono dire in televisione

La provocazione del giornalista di Libero è evidente e la risposta è all’altezza della domanda: «Elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in tv, quelle bandite: “neg**”, “fro***”, tutte. E sai perché? Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico “ué neg**, andiamo a mangiare?” non lo offendi, se gli dici “nero di me***!” sì». Nell’intervista sono state toccate anche altre tematiche scottanti come il ddl Zan («ne parliamo in un monologo, ovviamente a modo nostro. Ognuno deve essere libero di esprimersi come crede. Per capirci, dobbiamo arrivare al punto in cui i cortei “omo” non avranno senso, così come oggi non avrebbero senso i cortei dove si urla “viva la figa!”») e il video di Grillo («ha perso il senso della misura, ma per i figli si perde anche la logica, ci si butta nel fuoco, non ci sentiamo di giudicarlo»).

La polemica social sull’anticipazione di Pio e Amedeo

Secondo i due comici dobbiamo «smetterla di offenderci per niente». Pare evidente, in questo giudizio, la totale mancanza di attenzione nei riguardi di coloro che da queste parole possono essere colpiti e sentirsi offesi. Sul web è esplosa la polemica che, sicuramente, fa il loro gioco. Il programma va in onda stasera e le prime due puntate hanno superato i 4.000.000 milioni di spettatori e il 21% di share. Visti i presupposti, quella di stasera farà sicuramente il botto. Peccato che per far ridere qualcuno un paio d’ore, sottolineano molti in rete, Mediaset insieme a Pio e Amedeo sminuiscano e vanifichino le battaglie quotidiane di moltissime persone contro gli stereotipi veicolati dalla lingua.

Leggo che #pioeamedeo, desiderosi di intercettare una certa «pancia» del pubblico, pronunceranno in prima serata «froc**»,«ne*gr*».

Il politically correct non c’entra. Sono insulti che svalutano e escludono. Spesso urlati prima di uccidere. Bella ironia.#FelicissimaSera — Simone Alliva (@SimoneAlliva) April 30, 2021

Certo. Me lo spiegano Pio e Amedeo perché non devo reagire e incazzarmi se mi chiamano ne*ra. Tanto conta l’intenzione no? (Spoiler: NO).

Il bello è che fa tutto sta gente apparentemente “censurata” (ma pubblicizzata ovunque, tipo Canale 5). pic.twitter.com/wmSr3tbQvZ — Oiza (@OizaQueensday) April 29, 2021