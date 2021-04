Influencer espulsi dall’Indonesia per uno scherzo diventato virale

Uno scherzo veramente stupido veicolato tramite social che è costato caro ai due protagonisti, espulsi dal paese dalle autoriutà competenti. Questo è quello che hanno fatto Josh Paler Lin, content creator americano-taiwanese che ha più di 325 mila follower su Instagram, e Leia Se (Lisha). I due, per lo scherzo mascherina, si sono filmati in un primo momento mentre provavano a entrare in un supermercato con lei senza mascherina, vedendosi negato l’accesso. In seguito sono tornati in macchina e lui – spiegando quello che stavano facendo a favore della fotocamera – ha dipinto sulla sua faccia una finta mascherina per vedere se all’ingresso ci sarebbero cascati.

La rabbia sui social e i provvedimenti delle autorità indonesiane

Nel video pubblicato si vedono i due che girano per il supermercato e, approfittando della folla, passano inosservati. A un certo punto una cliente capisce che non si tratta di una mascherina e ride, incredula del fatto che la sicurezza non li abbia individuati. Il video è stato cancellato dagli autori dello scherzo ma, nonostante questo, è diventato virale. Una influencer indonesiana, @niluhdjelantik, è riuscita a rilanciarlo condannando il gesto compiuto dai due e definendolo irresponsabile e di cattivo gusto. Anche Niluh Djelantik, designer e politico balinese, ha ricondiviso il video definendo questo scherzo sfacciato. Il popolo del web ha fatto eco all’influencer che li ha condannati, protestando per lo scherzo, e la storia è arrivata fino alle autorità dell’ufficio immigrazione indonesiano, che li hanno espulsi dal paese ritirando i loro passaporti.

Le scuse con i legali via social per lo scherzo mascherina

I due infliencer sono comparsi in un video in cui, insieme al loro avvocato, chiedono scusa per quanto accaduto. «I nostri clienti vorrebbero fornire un chiarimento e chiedere scusa», dice l’avvocato dei due mentre loro si trovano a suo lato con le mani giunte in segno di scusa. I due affermano che non volevano, con quel video, dimostrarsi irrispettosi o invitare le persone a non indossare la mascherina. «Ho fatto quel video per intrattenere le persone perché sono un conten creator e questo è il mio lavoro», afferma Josh Paler Lin,