Trash Italiano stoppato da un’azione legale

“Trash, è sparito!”. “Trash, non risponde più al telefono”. “Trash, ha disattivato tutto”. “Trash, sta lanciando un prodotto per questo è svanito nel nulla disattivando i suoi account, il suo profilo e anche l’applicazione che non si può più scaricare”.

Sono tante le congetture, i rumors, le “non” notizie che viaggiano in rete in merito al “rapimento” o alla fuga o semplicemente alla cancellazione di tutte le pagine e gli account legati a “Trash Italiano”. Dal profilo Instagram con quasi quattro milioni di seguaci e poi il sito e così via. Addirittura c’è chi ha ipotizzato che dietro questa cancellazione ci fosse “Celebrity Hunted”, il format in onda su Amazon o “Le Iene”. Noi di “Giornalettismo” siamo andati a fondo e possiamo assicurarvi che non è assolutamente così.

Andiamo con ordine. “Trash Italiano”, una pagina nata quasi per gioco, nell’ultimo anno però aveva assunto quasi un posizionamento “ideologico”, con cui spostava la sua opinione da programma in programma. Dipendeva in molti casi da come girava il “vento”. Oggi esaltava “X”, domani “Y”. Fare i nomi non serve perché chi lo seguiva sa di che cosa stiamo parlando. Un cambio repentino che avveniva come il mutar delle stagioni. Come mai? C’è chi azzarda che questo “cambio”, dietro alla voglia di influenzare, in realtà fosse “sottobanco” una nuova metodologia lavorativa. E ancora. Il fatto di scegliere di chi parlare e chi no aveva trasformato il profilo in una community che andava in una direzione ben precisa.

E infatti il giallo sulla sparizione di Trash Italiano ha ragioni ben più serie. Alla base dell’addio ai social c’è una causa legale con Mediaset che ha portato allo stop immediato, urgente, velocissimo, di tutte le attività del profilo in pochissime ore. Stop… proprio mentre lo stesso profilo si preparava a lanciare una linea di creme, secondo le nostre informazioni, proprio con Valentina Ferragni, sorella meno celebre di Chiara.

Uno stop brusco inappellabile. Uno stop che ha cancellato la simpatia che viaggiava a seconda del gradimento; che oggi però non può più operare nel settore. Questo è il primo passo di una querelle, perché il match è solo all’inizio. Nel mentre stop all’evoluzioni mentali legate a strategie di comunicazione o tentativi di lancio legati al profilo scomparso. L’azione legale intentata da Mediaset “corposa e immediata” ha costretto, per il momento, Trash Italiano a sparire dai radar.