I due ex concorrenti del GF Vip si sono chiariti

Giulia Salemi, intervistata da Tommaso Zorzi in veste di conduttore, durante la puntata d’esordio de Il Punto Z, dichiara: «L’ingresso di mia madre all’Isola dei Famosi è stata una sorpresa anche per me, se ce ne fosse bisogno – prosegue la Salami – mi farò trovare pronta nel sostenerla».

LEGGI ANCHE > Maurizio Costanzo sbarca a Radio 101

Zorzi-Salemi, scoppia la pace

Durante l’intervista Giulia Salemi, in merito al rapporto con il fidanzato, Pierpalo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello vip, afferma: «Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia». Infine, la Salemi ha messo nero su bianco un pensiero, affidandolo alla Tommy Card (la cartolina segreta che il conduttore leggerà a fine trasmissione, senza ospite in studio) proprio riguardante Tommaso Zorzi.

Volete sapere la reazione del conduttore? L’appuntamento è per stasera alle 20.45 su Mediaset Play.