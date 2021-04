Maurizio Costanzo sbarca a Radio 101, sorpresa nel cast

Maurizio Costanzo, intervistato da Tommaso Zorzi, durante la punta d’esordio, in veste di conduttore, de Il Punto Z, dichiara in anteprima che, dal 3 maggio, insieme con Carlotta Quadri, dalle ore 20.00 alle ore 21.00 avrà inizio un suo nuovo progetto radiofonico dal titolo: Facciamo finta che, in onda su Radio101.

LEGGI ANCHE > Il caso del “non libro” di Zorzi

Maurizio Costanzo comunica che Tommaso Zorzi farà parte del cast

Come da sua stessa ammissione, Tommaso Zorzi farà parte del cast. Costanzo, prosegue l’intervista rilasciando dichiarazioni e commenti sugli attuali concorrenti dell’Isola dei Famosi: «la mia preferita è Elisa Isoardi che, conosco. Insieme a lei, trovo piacevole Drusilla Gucci, un personaggio particolare, bizzaro». Il Punto Zeta rappresenta allo stesso tempo un’entusiasmante sfida e un importante trampolino di lancio per il poliedrico Tommaso Zorzi, che prosegue nella realizzazione del suo sogno cimentandosi nella conduzione di un programma.