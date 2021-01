Maurizio Costanzo verso radio Mediaset?

Le sirene di Radio “Mediaset” suonano con nuovi cambiamenti. Trattativa in corso con il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo che ci sta pensando (in corso anche un’altra offerta di un’altro emittente radiofonico di successo, ndr).

Cosa accade con IsoRadio

Al momento Costanzo è in onda su IsoRadio con il programma di successo “Strada Facendo” condotto insieme con Carlotta Quadri. Qualcosa forse si è rotto con i vertici di Radio Rai nonostante l’ottimo prodotto e i risultati della trasmissione del conduttore. Insomma, grandi novità in vista per Maurizio Costanzo in radio.

Maurizio Costanzo in radio a Mediaset?

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti perché la trattativa è più che avviata e le novità sono dietro l’angolo. Costanzo, intanto, al momento non è tornato in onda. Come finirà con il radio Costanzo show?

(foto di copertina: Foto IPP/Gioia Botteghi)