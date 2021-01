Pascale-Turci, la storia continua

Non è vera la notizia del loro allontanamento

Nei giorni scorsi i media avevano lanciato la notizia che la storia d’amore tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna del Premier Silvio Berlusconi, fosse finita. Notizia fake. Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia.

