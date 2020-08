Come Mario Adinolfi ha preso malissimo la nuova relazione dell’ex di Berlusconi

Mario Adinolfi contro Francesca Pascale per il bacio in barca con Paola Turci

Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi hanno provocato la reazione del leader del Popolo della Famiglia. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, è stata immortalata a bordo di uno yacht a largo della costa del Cilento in compagnia della cantante Paola Turci.

“Francesca Pascale”:

Perché è stata paparazzata in compagnia di Paola Turci su uno yacht in Cilento pic.twitter.com/nWDjh6VBFc — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 5, 2020

Le due donne si sono baciate a bordo dell’imbarcazione e quello scatto è diventato virale nel giro di poche ore dalla sua pubblicazione. E Mario Adinolfi contro Francesca Pascale per questa sua nuova relazione.

Il pensiero del leader del Popolo della Famiglia è arcinoto per quel che riguarda le relazioni omosessuali, ma nel suo post social pubblicato nel tardo pomeriggio di mercoledì, Mario Adinolfi contro Francesca Pascale per come Silvio Berlusconi si sia fatto abbindolare – questa è la sintesi di quel tweet – dalla donna il cui orientamento sessuale non sembra essere quello ‘unico’, sostenuto e difeso da Adinolfi.

Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga! pic.twitter.com/bNjl5FjIge — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) August 5, 2020

Adinolfi contro Francesca Pascale per il bacio con Paola Turci

«Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto – ha scritto Mario Adinolfi -. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga». Insomma, non si tratta di una critica pesante solo nei confronti di Francesca Pascale (e, di riflesso, Paola Turci), ma anche una sorta di pietas cristiana nei confronti dell’ex Cavaliere che, secondo lui, è caduto in un tranello.

