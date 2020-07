Formigoni assolto, Adinolfi commenta: «Per i cattolici in politica è tempo di persecuzione»

Roberto Formigoni è stato assolto dal tribunale di Cremona per le presunte tangenti all’ospedale di Cremona per l’acquisto di un macchinario medico. Insieme a lui sono stati assolti anche l’ex direttore generale dell’ospedale, Simona Mariani, e l’ex direttore generale della Sanità lombarda, Carlo Lucchina. Formigoni, che vive ai domiciliari dallo scorso luglio, sta scontando una condanna definitiva per corruzione a causa della vicenda Maugeri-San Raffaele. Questo però Adinolfi, che ha celebrato l’assoluzione dell’ex politico, sembrerebbe averlo scordato.

Formigoni assolto per le tangenti all’ospedale di Cremona

L’ex governatore della Lombardia è risultato non colpevole della vicenda, che risale al 2011-2012, è che riguardava “Vero” – macchinario medico per le terapie oncologiche -. Secondo l’accusa il dispositivo era stato acquistato dall’ospedale di Cremona tramite una «procedura negoziata senza bando di gara e con invito alla sola Hermex», l’azienda produttrice, per un costo maggiore rispetto a quello pagato dall’ospedale di Como. Formigoni era stato accusato di aver ottenuto favori e benefit per il valore di 400 mila euro garantendo questo trattamento preferenziale.

L’insensata gioia di Adinolfi per l’assoluzione

Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione viene data con la stessa enfasi con cui è stato accompagnato al carcere di Bollate. Forza Roberto, per i cattolici in politica è tempo di persecuzione. Ma passerà. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 14, 2020

Adinolfi gioisce dell’assoluzione di quello che definisce un «cattolico in politica» perseguitato di questi tempi. Al di là dell’assurdo collegamento, Adinolfi forse dimentica che Formigoni – al di là di questa singola vicenda giudiziaria – ha a proprio carico un potpourri di vicende giudiziarie. L’ex senatore Ncd è stato condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi di carcere, ottenendo il permesso di scontare la pena ai domiciliari per via della sua età.