Sono figure che sono entrate all’interno del gergo comune legato alle telecronache sportive, ma ora rischiano di sparire. Il primo indebolimento del ruolo dei bordocampisti arriva da Dazn, che a partire dall’inizio della prossima stagione di Serie A vedrà i giornalisti impegnati tra le panchine per raccontare retroscena ed eventi non ripresi dalle telecamere solamente per il 50% delle partite in programma in ogni singola giornata. Dunque, solamente 5 telecronache su 10 saranno coadiuvate dall’ausilio di giornalisti sul campo. Questa decisione è figlia di quanto trapelato a maggio e confermato – di fatto – nella giornata di ieri: dei 32 giornalisti assunti, Dazn ne considera 14 in esubero.

Bordocampisti Dazn, il segno della crisi dell’emittente OTT

La solidarietà verso chi rischia il licenziamento (nel peggiore dei casi) è arrivata dalla FNSI. Dal resto della stampa sportiva, invece, il silenzio. Un mutismo selettivo che si ritrova nella pagine delle edizioni cartacee e online dei tre principali quotidiani sportivi italiani: né la Gazzetta dello Sport, né il Corriere dello Sport e tantomeno Tuttosport hanno riportato la notizia degli esuberi e della progressiva cancellazione dei bordocampisti. Sarà un caso, ma le tre testata hanno e hanno avuto accordi commerciali proprio con l’emittente OTT. E a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Quello degli esuberi è un altro indizio che si somma a quanto accaduto nel recente passato. Prima l’aumento del prezzo degli abbonamenti, poi la perdita dei diritti di trasmissione delle partite di Europa League e Conference League. Ora la vicenda dei bordocampisti e del dimezzamento della redazione sotto contratto. La piattaforma continua a parlare di investimenti, ma la realtà sembra essere molto differente. Nella prossima stagione ci saranno volti nuovi e conferme, ma anche tanti addii. Probabilmente anche da parte degli abbonati.