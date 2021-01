Zorzi a L’Isola dei Famosi? Ecco la verità

Di certo Tommaso Zorzi, tra i protagonisti indiscussi di questo Gf Vip, ha catalizzato le simpatie e i corteggiamenti degli addetti ai lavori, ricevendo in diretta anche l’affettuoso saluto di Maria De Filippi. In queste ore i rumors vorrebbero Zorzi come nuovo inviato del reality condotto da Ilary Blasi, di prossima partenza, L’Isola dei famosi.

LEGGI ANCHE > Aurora Ramazzotti dice “no”

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi?

Notizia infondata. Zorzi non farà parte del reality della Blasi. In primis perché provato dall’esperienza lunghissima di un Gf Vip che lo ha visto protagonista di diverse dinamiche. Poi il ruolo di inviato dovrebbe andare, diritto diritto, in direzione verso Alvin (che ha già occupato questo ruolo) o a sorpresa, come rivela Giornalettismo, potrebbe essere il turno, se Alvin dovesse rifiutare, di Aurora Ramazzotti.