«Ciao 2020, io esco» dimostra che un capodanno in streaming è possibile

«C’è stato persino spazio per una lite in diretta tra la sorpresa Soleil Sorge e il suo ex collega di reality Luca Vismara. C’è stata la musica dal vivo di Pago, ci sono stati gli immancabili siparietti con ospiti che, dalle proprie abitazioni, hanno fatto di tutto per esserci: sia per presenziare alla consegna dei Biccy Awards, sia – come del caso di Claudio Cecchetto e di Jerry Calà – per inviare un semplice messaggio di saluto a questo 2020 (ops…non si dice, vero?) che ci siamo appena lasciati alle spalle. Ciao 2020 io esco è stata la vera novità, nel mondo dello spettacolo, del capodanno di quest’anno. E la riuscita dell’evento ha dimostrato che questa alternativa, anche per il futuro, è possibile.

Ciao 2020 io esco, com’è andata la serata

Promossa dal noto portale Biccy, la serata di capodanno in streaming ha fatto da collegamento e da raccordo per tutte quelle persone che, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, hanno trascorso un momento (solitamente di festa e di convivialità) che in questo periodo ha rischiato di trasmettere la malinconia tipica del distanziamento sociale. Ciao 2020 io esco, nonostante la riproposizione di alcuni schemi che in questi mesi di pandemia abbiamo imparato a conoscere, ha fatto sentire meno soli migliaia di italiani, collegati in streaming in vari momenti della serata, incuriositi dalle Instagram Stories a tema.

Questo nonostante la grande concorrenza: la serata di capodanno 2020/2021, infatti, è stata occasione – anche per altre reti televisive – di sperimentazione (si pensi al capodanno del Gf Vip oppure alla tombolata di Propaganda Live su La7). Nonostante questo, si è difeso bene, perché è riuscito a ritagliarsi una finestra di spensieratezza in una serata in cui ce n’era davvero bisogno.

Grande sorpresa Soleil Sorge, che può considerare questa serata come il trampolino di lancio verso la desiderata carriera di conduttrice. Ha saputo tenere insieme le fila dell’evento, ha gestito i collegamenti, si è prestata agli sketch. Insomma, una vera e propria boccata d’ossigeno. Brindando con le bottiglie del main sponsor Alessandro Berselli, ha dato un tocco di leggerezza a una serata comunque impegnativa nella gestione di oltre 20 ospiti.

Un evento che ha visto, al suo interno, anche la consegna dei Biccy Awards, gli speciali premi messi in palio dal noto portale di gossip, spettacolo e diritti LGBT:

Miglior Album: Chromatica, Lady Gaga

Miglior Video: Rain On Me, Lady Gaga e Ariana Grande

Miglior Evento: SuperBowl

Miglior Coming Out: Gabriel Garko

Miglior Personaggio Gay: Tommaso Zorzi

Miglior Evento Gay: Legge Contro Omofobia

Miglior Programma Tv: Grande Fratello Vip

Miglior Conduttrice: Maria De Filippi

Miglior Evento Tv: Lite fra Bugo e Morgan a Sanremo

Miglior Personaggio Tv: Tommaso Zorzi

Premio Arianna David: Lite fra Bugo e Morgan

Premio Eleonora Brigliadori: Franceska Pepe

Premio Valeria Marini: Enock Barwuah

Premio Caffeuccio: Volpe e Magalli

Premio Mark Caltagirone: La finta aggressione omofoba di I****e con il surgelato

Premio Wow Che caldo: Andrea Denver

Ciao 2020 io esco ha dimostrato che un altro capodanno, uno alternativo, in sicurezza, in streaming, interattivo, social, è possibile. La sensazione è che la strada, su questo terreno, sia ancora molto lunga.