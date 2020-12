Il capodanno online di Biccy: «La festa in streaming? È solo l’inizio di una possibile tendenza»

Nel cuore del progetto Biccy. Quest’anno – come vi abbiamo già anticipato – il noto sito, che si occupa di argomenti pop, di gossip, di tv e di diritti LGBT, ha deciso di lanciare un evento per la notte di capodanno. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021, infatti, sarà trasmesso in streaming Ciao 2020, io esco un modo simpatico e originale di dare addio all’anno appena trascorso (non proprio memorabile, mettiamola così). Proprio con Fabiano Minacci, fondatore di Biccy, abbiamo cercato di scoprire qualcosa in più sulla serata che ci accompagnerà verso il nuovo anno in maniera unica: si tratta del primo esperimento di capodanno in streaming in Italia.

Capodanno streaming, l’esperienza di Biccy nell’organizzazione

«Il telefono non smette di squillare – ci spiega -, se fino a qualche giorno fa era difficile reperire vip per l’evento, ora sono proprio loro a contattarci per avere l’opportunità di partecipare. La serata di Capodanno è stata una pazzia che abbiamo voluto fare per partire col botto: perché scegliere una qualsiasi serata quando possiamo debuttare proprio alla mezzanotte del nuovo anno? Il work in progress della serata è in continua evoluzione, abbiamo voluto rendere omaggio alla parte bella del 2020 chiamando a rapporto tutti i protagonisti che nel corso degli ultimi 12 mesi ci hanno strappato un sorriso. Cercheremo anche di celebrare adeguatamente le perle trash che questo anno difficile ci ha regalato e a tal proposito vi posso anticipare che ci sarà un intervento di Katuxa Close, la diva di Rio De Janeiro che ha spopolato questa estate grazie ai compleanni di Bambola Star».

Il vero elemento distintivo è la diretta in streaming: mentre solitamente, dal punto di vista mediatico, la serata di capodanno è sempre stata associata al mondo della televisione e alla trasmissione in diretta di un concerto live in piazza, Biccy spera di lanciare una nuova tendenza. «Credo che la televisione abbia già raccontato quasi tutto quello che poteva per la serata di Capodanno – sostiene Fabiano Minacci -, dai concerti in piazza agli show pre-registrati di Maurizio Costanzo, fino alla recente puntata speciale del Grande Fratello. Sul web, invece, questo è solo l’inizio, quindi nulla esclude che dal prossimo anno possano nascere esperimenti simili».

La partecipazione e l’interazione con il pubblico

Un evento che prevede una diretta interazione con il pubblico che seguirà la trasmissione da casa: non ci si limiterà a guardare, ma l’evento sarà realmente partecipato. «Ovviamente esisterà l’hashtag per commentare live l’evento, che è #Ciao2020ioEsco. Sul blog i lettori storici potranno invece commentare lo show sulla piattaforma Disqus. I tweet più bitchy saranno poi letti da Soleil, che è la conduttrice, durante la serata».

L’inizio d’anno è sistemato per Biccy. Ora bisognerà pensare a tutto il resto del 2021: «Ci piacerebbe che Biccy, nel 2021, avesse non soltanto lettori ma anche spettatori. Sperando quindi che “Ciao 2020 io esco” sia solo il primo, di una lunga serie, di appuntamenti in video con Biccy. Abbiamo già qualche idea in merito, ma questa è un’altra storia».