«Ciao 2020, io esco» è il vero capodanno alternativo (in streaming)

Cosa fai a capodanno? La domanda che tutti fanno e che, in realtà, tutti vorrebbero evitare, quest’anno ha improvvisamente perso il suo senso originario. Con la zona rossa (e il conseguente lockdown), infatti, non sarà possibile organizzare cenoni allargati, per non parlare delle serate danzanti nei ristoranti e nei locali. E allora il modo migliore di trascorrere la serata potrebbe essere quello di seguire un evento in streaming. Ciao 2020, io esco è l’idea che Biccy ha avuto per traghettarci nell’anno nuovo.

Ciao 2020 io esco, l’evento di Biccy per Capodanno

Anche perché, di questo 2020, davvero non ne potevamo più. Biccy ha scelto la serata del 31 dicembre per assegnare i suoi premi (i Biccy Awards 2020) e per proporre collegamenti con diversi ospiti noti del mondo dello spettacolo, oltre che delle piattaforme social. Ci saranno quattro grandi categorie per assegnare – in totale – 17 premi (al diavolo la scaramanzia!). Menzione speciale, sicuramente, per i premi della categoria trash:

PREMIO ARIANNA DAVID (La litigata più trash della TV che ha fatto urlare BASTA MARIA GIOVANNA SONO PIENAH!)

PREMIO ELEONORA BRIGLIADORI (Il personaggio più Sarafanna della TV)

PREMIO VALERIA MARINI (Il personaggio più MA CHI? della TV)

PREMIO CAFFEUCCIO (Miglior frecciatine a distanza)

PREMIO MARK CALTAGIRONE (Miglior fake news dell’anno)

PREMIO WOW CHE CALDO (Miglior manzo)

Ma ci sarà spazio anche per l’universo del pop (miglior album/video/evento pop), per il mondo della tv (miglior programma/conduttore/evento televisivo/personaggio televisivo/serie tv), per quello dei diritti LGBT (miglior coming out/personaggio gay della tv/evento gay). Una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, resa possibile anche dall’intervento dello sponsor AMBO di Alessandro Berselli, il modo migliore per lasciarsi alle spalle questo 2020.

Ciao 2020 io esco e la novità del capodanno in streaming

Insomma, per dirla con il sito Biccy, «staremo tutti in casa per il nostro bene, ma facciamolo con stile». Con stile e innovazione, aggiungiamo. Di solito il capodanno “mediatico” è associato a un evento televisivo (si veda, ad esempio, il canonico concerto della Rai in diretta da una piazza italiana). L’emergenza coronavirus ha letteralmente stravolto i canoni tradizionali del capodanno in tv. In questo contesto, il primo evento in streaming dell’ultimo dell’anno nella storia merita di diritto di entrare negli annali del mondo della comunicazione.