Il pericolo oggi? Sono i secret party

Non sono passati nemmeno pochi giorni dalla festa delle “influencer” in un hotel milanese che, nonostante i divieti, nonostante le regole, nonostante i 70mila controlli evocati dal Ministero dell’Interno ma previsti per Natale e Capodanno, oggi il vero problema sono le feste segrete o come vengono denominate sui social i “Secret Party”.

Anche questo fine settimana all’insegna dei secret party

Giornalettismo, nel fine settimana, ne ha intercettate una quantità infinita. Feste di compleanno in casa come quelle di Davide Lippi per la fidanzata Nathalia, in presenza di 8/9 persone, anche se la tavolata era apparecchiata per dieci, e c’era la servitù. A un certo punto delle stories, ci si lascia sfuggire anche un “alla faccia del Covid”. Lippi, figlio dell’allenatore della Nazionale campione del mondo, ci ha fatto sapere la sua versione, quando ha saputo che avremmo lanciato la notizia ricordando che i ristoratori son o chiusi e non si possono far feste in casa.

Versione che pubblichiamo integralmente: «Alle nove tutti a casa. Ho fatto un’apericena per compleanno di Nati in 8, diglielo che è un coglione (ringrazio e annuncio querela come ho già detto all’interessato, ndr) e non venisse a dire a me cosa significa essere imprenditore».

Infatti non saremo noi di certo a dire a Lippi junior che cosa significa fare l’imprenditore, ma lo faranno i ristoratori e gli stessi imprenditori che, guardando queste immagini che vanno contro le regole imposta dal governo soprattutto a chi si trova oggi in zona rossa, in Lombardia, a Milano, troveranno i commenti giusti per il Lippi trasgressore di regole e passibile di multa e denuncia.

Tra l’altro Lippi nel suo messaggio, forse non lo sa, ma ha ammesso l’errore, poi le immagini parlano da sole. A voi i commenti.

E se Lippi festeggia in casa c’è chi non ferma i Secret Party” nei locali, trasformando in vere e proprie discoteche o cene divertimento le loro serate. Il tutto senza rispettare assembramenti, distanze, regole, eccetera, eccetera.

Eppure mentre noi immaginiamo guardando dalla finestra un mondo spento, silenzioso e rigoroso, in realtà c’è chi se ne sbatte le palle e ha voglia solo di una cosa: far festa! I Secret party sono il nuovo pericolo da evitare? Noi diciamo con forza: sì! E a capodanno se ne vedranno delle belle. Speriamo che queste immagini possano servire a individuare: luoghi, responsabili, e persone (eventualmente) da condannare