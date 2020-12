Biccy.it, uno tra i portali Instagram e siti d’ intrattenimento più seguiti nel nostro Paese, per la notte di oggi, 31 dicembre, ha pensato di tenerci compagnia, entrando nelle nostre case con un evento, il primo, live streaming dal nome che di per sé è tutto un programma: #Ciao2020io esco!

Ciao2020ioesco, gli ospiti della serata

L’evento avrà uno studio fisso per gestire i collegamenti. In conduzione ci sarà Soleil Stasi, nota influencer, con il sarcasmo che la contraddistingue, guiderà la macchina tra premi e premiati, risate, imitazioni e momenti musicali.

Non mancherà l’intrattenimento legato al gossip con le scoppiettanti: Eliana Michelazzo e Deianira, che prometto scintille. Un ampio spazio musicale sarà garantito dalla presenza di Pago, che scandirà con la sua voce la fine e l’inizio del nuovo Anno e le risate saranno assicurate dal comico Daniele. Tra gli ospiti, il celebre distruttore del web Musazzi, con una clip dedicata al Grande Fratello.

Non mancherà Gaia Zorzi, sorella di Tommaso e i collegamenti continueranno fino a tarda notte con: Adriana Volpe, Wladimir Luxuria, Andrea Denver, Lucia Bramieri, Federico Fashion Style, Luca Vismara, Antonella Mosetti, Alex Migliorini e molte altre sorprese, che al momento non possiamo svelare.

Biccy.it, propone uno spazio d’intrattenimento nuovo, consono alle circostanze, capace d’unire tutti in maniera virtuale e in grado di far percepire il meno possibile le reali distanze. Non mancheranno le previsioni legate all’oroscopo, segno per segno, con Mauro Perfetti e numerose sorprese capaci di far svagare, intrattenere e divertire il pubblico da casa. Un evento pensato per il web che strizza l’occhio alla televisione.

La diretta, che inizierà alle 23.30, durerà due ore, si può seguire sul portale Biccy.it.

Soleil è disponibile per interviste con dettagli sull’evento.