Zenga contro tutti

Dopo che il figlio Andrea Zenga ha raccontato in tv al Gf Vip di esser stato abbandonato dal padre Walter Zenga – con dettagli e particolari mai svelati – l’allenatore che oggi vive a Dubai è stato subissato di critiche da parte di haters (colpiti anche i figli avuti da nuova relazione), sui social.

La reazione di Walter Zenga al racconto del figlio

Zenga non ha retto alle ennesime accuse del figlio (era già successo in passato tra media, magazine e tv, ndr) e ha risposto sui social duramente. «Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia».

Un post sui social chiaro e conciso per Zenga che, da poco, è tornato single dopo aver rotto, in malo modo, la relazione con la sua ultima compagna. Un passo che segna un rottura, al momento, durissima con Andrea, concorrente del GF Vip.