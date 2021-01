Giallo al Gf Vip: Selvaggia Roma sparisce dallo studio, che cosa è successo?

La concorrente Selvaggia Roma, ieri durante la puntata di capodanno del ‘Gf Vip’, a metà puntata mentre era in corso la diretta, ha lasciato lo studio. L’ex concorrente era seduta insieme con i colleghi quando a un certo punto non si è più vista e non è più tornata in studio. Pare che la causa sia stata un malore improvviso dovuto a un colpo di freddo.

L’ipotesi sul malore di Selvaggia Roma

Pare. Intanto il programma, che si allungherà fino a fine febbraio, dalla prossima settimana tornerà in onda per una volta alla settimana con l’appuntamento del lunedì sera per tutto il mese di gennaio. Il doppio all’interno potrebbe riprendere a febbraio.