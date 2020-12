Damante al GfVip? Ecco la verità

In collegamento con “Casa Chi” il conduttore del “Gfvip” Alfonso Signorini ha parlato del caso “Zelletta – Damante”. Andrea Zelletta per ben due volte è stato confuso con il “collega” di Uomini e donne Andrea Damante in diretta. Il dubbio poteva nascere dal fatto che per la serata di Capodanno, al party del “Gfvip”, è prevista una consolle per un deejay e il nome di Damante, era saltato fuori per far ballare i coinquilini nella “Casa”.

“Smentisco assolutamente trattative per avere Damante, non ci sarà”, dice Signorini che inoltre annuncia: “Gli ingressi nella “Casa” forse non sono terminati”. Al “Grande Fratello” dunque lavori in corso. Intanto per Capodanno sono tanti i nomi che circolano in queste ore: Stash e i The Kolors, Elettra Lamborghini, Francesco Monte, Cristina D’Avena, Iva Zanicchi… insomma il party sta prendendo forma.