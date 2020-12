Il festival della musica al Gf Vip

Il capodanno che il Grande Fratello Vip sta preparando con i “Vipponi” dentro la casa sarà una serata evento e non una puntata del reality con dinamiche e nomination. Una nottata, quella di Capodanno, piena di feste, sorprese, dj, consolle, musica e ospiti.

Capodanno Gf Vip, chi sono i cantanti ospiti della serata evento del 31 dicembre

Giornalettismo svela in anteprima le trattative in corso con i nomi dei cantanti che potrebbero partecipare al party del Gf Vip. Al momento sono certe le presenza di Stash e i The Kolors e (manca solo la firma) quella di Elettra Lamborghini (che avrebbe dovuto partecipare al programma come opinionista per coprire la quota “giovane” nella trasmissione, ma ha rifiutato perché sta ultimando le riprese della sua serie tv in onda, prossimamente su Real Time,ndr) che porterà il panettone a Cristiano Malgioglio, una scena che sarà il frutto di una vecchia promessa tra i due.

In trattativa anche Francesco Monte, come anticipato a Casa Chi. Non ci sarà invece Arisa. Questi e altri nomi potrebbero animare la notte del 31 dicembre nella “Casa” del Gf Vip… e nella nostra.