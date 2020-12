Quale look indosserà Cecilia stasera? Incontrerà Nardi?

Cecilia Capriotti, sarà una delle concorrenti del GfVip, a partire da stasera. Giornalettismo svela in anteprima i look della concorrente e splendida mamma. Quale indosserà per questa sua prima serata?

Cecilia Capriotti al GfVip, il look della serata

Cecilia, inoltre, nella Casa ritroverà Filippo Nardi con cui aveva fatto l’Isola dei famosi, ma il provvedimento annunciato poche ore fa da “Gfvip” fa pensare che Nardi non ci sarà.

Cecilia Capriotti al GfVip, ma ci sarà ancora Filippo Nardi?

La squalifica è praticamente dietro l’angolo e per lui gioco finito.