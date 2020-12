GF Vip, no ai ripescaggi che allungano il programma e nessuno sostituirà la Lamborghini jr

Ospite come di consueto a “Casa Chi”, il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini ha fatto chiarezza su molti punti fuori usciti nelle ultime ore. «Non ci sarà nessun ripescaggio, non è un’ipotesi che è mai stata presa in considerazione» – dichiara il direttore in riferimento alle parole di Selvaggia Roma che precedentemente aveva detto spero di “rientrare” ed essere ripescata.

LEGGI ANCHE > Alfonso Signorini rivela: «Abbiamo trovato il ragazzo che entrerà in casa per Tommaso Zorzi»

GF Vip cosa succederà nelle prossime settimane

«Il programma, al contrario di quanto sostenuto e letto su alcuni siti, finirà a febbraio e non allungherà» – dice sempre Signorini. E in merito a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che non entrerà più nella Casa conclude: «Nessuno la sostituirà, al momento i nuovi ingressi e quelli che arriveranno ci soddisfano». Per il Capodanno invece sono iniziate le trattative per avere i cantanti ospiti dentro la “Casa”.