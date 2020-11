Alfonso Signorini rivela: «Abbiamo trovato il ragazzo che entrerà in Casa per Tommaso Zorzi»

«È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram». Queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a Casa Chi su uno dei prossimi nuovi ingressi.

Nuovo ragazzo Gf Vip, la rivelazione di Alfonso Signorini

Il conduttore del GF Vip e direttore di Chi ha anche tenuto a sottolineare, come appreso da Giornalettismo, che: «Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa».

Sempre in proposito ha poi puntualizzato che, in realtà, al contrario di quel che si pensa: «Fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi i rapporti prima dell’ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi: non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l’ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua».

Sugli altri concorrenti che arriveranno a breve: «Ci sono un uomo e una donna che lasceranno a bocca aperta i vipponi. E anche chi li guarda» – ha concluso Signorini.