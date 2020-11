«A dicembre entreranno altri nove concorrenti nella casa del Gf Vip»

Altro scoop intercettato da Giornalettismo a “Casa Chi”: parla Alfonso Signorini dei nuovi concorrenti del Gf Vip. «A dicembre entreranno nella Casa del Gf Vip altri nove concorrenti, tutti nomi di primo piano perché adesso il Gf Vip lo vogliono fare tutti».

Andrea Iannone al Gf Vip? La possibilità svelata da Signorini

«Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto. Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al Gf Vip, però, può succedere di tutto…».

Tra i papabili altri clamorosi ritorni di concorrenti che hanno frequentato la “Casa”.

