«Cristiano Malgioglio a un passo dal “Gfvip”»

«Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi»: Giornalettismo apprende che Alfonso Signorini, durante “Casa Chi” – il format in onda sui profili Instagram e Facebook @chimagazine.it – ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Cristiano Malgioglio, grande protagonista del “Gfvip 2” potrebbe tornare nella “Casa” come nuovo concorrente. «Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo». Come reagiranno gli inquilini all’ingresso di Malgioglio? Intanto Cristiano sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show raccontando la sua quarantena, il suo lockdown e il nuovo amore per un ragazzo turco.

